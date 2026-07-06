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Majku zaklao na spavanju, pa pozvao policiju: Mirku određen pritvor

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 12:12

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Мушкарац држи нож
Foto: Pexels/Saif71.com

Kako je saopštio tužilac VJT Prokuplje, Nikola Nasković, osumnjičeni je iznio odbranu.

"Dana 5.7.2026. godine VJT Prokuplje obavilo je saslušanje osumnjičenog M.S. (40) iz Nove Božurne, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo, a osumnjičeni je tom prilikom iznio svoju odbranu koja će u daljoj istrazi, između ostalog, biti predmet provera. Tužilaštvo je takođe Višem sudu u Prokuplju predložilo pritvor prema osumnjičenom koji je usvojio prijedlog, te je istom određen pritvor u trajanju do 30 dana", kazao nam je viši javni tužilac Nikola Nasković, prenosi Informer.

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Prokuplje

Ubistvo

Pritvor

određen pritvor

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