Majku zaklao na spavanju, pa pozvao policiju: Mirku određen pritvor

"Dana 5.7.2026. godine VJT Prokuplje obavilo je saslušanje osumnjičenog M.S. (40) iz Nove Božurne, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo, a osumnjičeni je tom prilikom iznio svoju odbranu koja će u daljoj istrazi, između ostalog, biti predmet provera. Tužilaštvo je takođe Višem sudu u Prokuplju predložilo pritvor prema osumnjičenom koji je usvojio prijedlog, te je istom određen pritvor u trajanju do 30 dana", kazao nam je viši javni tužilac Nikola Nasković, prenosi Informer.