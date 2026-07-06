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Tragedija trese svijet sporta: Poginuo poznati odbojkaš i cijela njegova porodica

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ATV redakcija
06.07.2026 13:03

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Ружа
Foto: pexels/Karin S

Kapiten muške odbojkaške reprezentacije Venecuele Vilner Rivas izgubio život u razornom zemljotresu.

Spasilačke ekipe pronašle su njegovo tijelo ispod ruševina stambene zgrade, zajedno sa telima njegove supruge Marijanhel Peres i njihovog sina Tea.

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Porodica Rivas se vodila kao nestala od 24. juna, kada su snažni zemljotresi pogodili sjeverni deo Venecuele.

Njihov dom u državi La Guaira potpuno se urušio, a višednevni apeli saigrača i rodbine da se ubrza potraga, nažalost, završeni su tragičnim ishodom, prenosi Sportinjo.

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preminuo sportista

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poginuo muškarac

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