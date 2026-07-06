Spasilačke ekipe pronašle su njegovo tijelo ispod ruševina stambene zgrade, zajedno sa telima njegove supruge Marijanhel Peres i njihovog sina Tea.

Svijet Peskov: Suvereno pravo Kine da testira projektile

Porodica Rivas se vodila kao nestala od 24. juna, kada su snažni zemljotresi pogodili sjeverni deo Venecuele.

Njihov dom u državi La Guaira potpuno se urušio, a višednevni apeli saigrača i rodbine da se ubrza potraga, nažalost, završeni su tragičnim ishodom, prenosi Sportinjo.