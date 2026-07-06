Tragedija trese svijet sporta: Poginuo poznati odbojkaš i cijela njegova porodica

Autor:ATV redakcija
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Kapiten muške odbojkaške reprezentacije Venecuele Vilner Rivas izgubio život u razornom zemljotresu.
Spasilačke ekipe pronašle su njegovo tijelo ispod ruševina stambene zgrade, zajedno sa telima njegove supruge Marijanhel Peres i njihovog sina Tea.
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Porodica Rivas se vodila kao nestala od 24. juna, kada su snažni zemljotresi pogodili sjeverni deo Venecuele.
Njihov dom u državi La Guaira potpuno se urušio, a višednevni apeli saigrača i rodbine da se ubrza potraga, nažalost, završeni su tragičnim ishodom, prenosi Sportinjo.
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