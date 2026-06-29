Danijela Kajtazović vicešampionka Balkana u džudou

Autor:ATV redakcija
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Član Omladinskog džudo kluba "Sokolovi" iz Zvornika Danijela Kajtazović osvojila je srebrnu medalju u džudou na Balkanskom prvenstvu u Bukurešti i time postala vicešampion Balkana, rečeno je danas Srni u ovom klubu.
Na Balkanskom prvenstvu nastupila je i Nikolina Jasikovac, član ovog kluba, ali je poražena u prvom kolu i ostala bez plasmana.
Prvenstvo za juniore i juniorke održano je proteklog vikenda u Bukureštu.
Iz uprave Omladinskog džudo kluba "Sokolovi" poručili su da se osvojenom srebrnom medaljom Kajtazove na najbolji način na međunarodnoj sceni predstavljen Zvornik, Republika Srpska i BiH.
Na Balkanskom prvenstvu sa takmičarima su bili Ognjen Pavlović, predsjednik Džudo saveza BiH i osnivač Omladinskog džudo kluba "Sokolovi", te klupski trener Dane Pepić, koji je na ovom prvenstvu bio jedan od sudija.
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