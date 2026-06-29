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Danijela Kajtazović vicešampionka Balkana u džudou

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 10:52

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Члан Омладинског џудо клуба "Соколови" из Зворника Данијела Кајтазовић освојила је сребрну медаљу у џудоу на Балканском првенству у Букурешти и тиме постала вицешампион Балкана, речено је данас Срни у овом клубу.
Foto: Srna

Član Omladinskog džudo kluba "Sokolovi" iz Zvornika Danijela Kajtazović osvojila je srebrnu medalju u džudou na Balkanskom prvenstvu u Bukurešti i time postala vicešampion Balkana, rečeno je danas Srni u ovom klubu.

Na Balkanskom prvenstvu nastupila je i Nikolina Jasikovac, član ovog kluba, ali je poražena u prvom kolu i ostala bez plasmana.

Prvenstvo za juniore i juniorke održano je proteklog vikenda u Bukureštu.

Iz uprave Omladinskog džudo kluba "Sokolovi" poručili su da se osvojenom srebrnom medaljom Kajtazove na najbolji način na međunarodnoj sceni predstavljen Zvornik, Republika Srpska i BiH.

Na Balkanskom prvenstvu sa takmičarima su bili Ognjen Pavlović, predsjednik Džudo saveza BiH i osnivač Omladinskog džudo kluba "Sokolovi", te klupski trener Dane Pepić, koji je na ovom prvenstvu bio jedan od sudija.

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Tagovi :

Danijela Kajtazović

Džudo

Balkan

Republika Srpska

Zvornik

Bukurešt

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