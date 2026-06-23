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Preminuo čuveni sportista

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 14:07

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Ружа
Foto: pexels/Karin S

Irsku i evropsku konjičku zajednicu pogodila je tužna vijest – u 29. godini preminuo je čuveni preponski jahač Šejn Dalton, jedan od najtalentovanijih predstavnika svoje generacije.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je veliki broj reakcija i oproštajnih poruka širom irske sportske javnosti.

Nacionalni savez "Horse Sport Ireland" među prvima se oprostio od mladog sportiste.

„U znak sjećanja na Šejna Daltona, beskrajno ljubaznog, skromnog i talentovanog mladića. Njegova posvećenost i odlučnost donosile su mu uspjehe u izuzetno konkurentnom sportu, ali je uprkos tome ostao skroman i daleko od reflektora. Šejn je veliki gubitak za irsku zajednicu konjičkog sporta i svima će nedostajati“, navodi se u saopštenju.

Dalton je tokom karijere izgradio reputaciju jednog od najperspektivnijih irskih jahača i trenera mladih konja. Još 2016. godine predstavljao je Irsku na prestižnom takmičenju u Lanakenu, a tokom narednih godina ostvario je niz zapaženih rezultata na najvećim domaćim manifestacijama.

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Posebno se isticao u radu sa mladim konjima, a mnogi grla koja je trenirao kasnije su nastupala na najvišem međunarodnom nivou. Među njegovim najvećim uspjesima izdvaja se pobjeda na Dablinskom konjičkom šou 2025. godine, kada je osvojio šampionsku titulu u kategoriji petogodišnjih konja.

Iz Irskog odbora za konjarstvo poručili su da je njihova zajednica izgubila jednog od svojih najsjajnijih talenata.

„Šejn nije bio samo vrhunski sportista. Bio je čovjek koji je svakoga dočekivao sa osmjehom, uvijek spreman da pomogne i pruži podršku. Njegova dobrota, skromnost i ljubav prema sportu ostaviće neizbrisiv trag“, navodi se u oproštajnoj poruci, prenosi Kurir.

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preminuo sportista

Irska

Sportski rekordi

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