Svjetske zvijezde Sebastien Leger i Denis Sulta dolaze na Freshwave festival

Francuski producent Sebastien Leger i škotski Di Džej Denis Sulta nova su velika imena 14. Freshwave Festivala, koji će biti održan od 6. do 8. avgusta na tvrđavi Kastel u Banjaluci.

Dvojica umjetnika, čija se imena godinama nalaze na lajn-apovima najvećih svjetskih festivala i klubova, predvodiće program ovogodišnjeg festival.

Riječ je o dvojici umjetnika koji pripadaju različitim generacijama elektronske muzike, a svaki njihov nastup je iskustvo za sebe.

Sebastien Leger već tri decenije važi za jednog od najautentičnijih umjetnika elektronske muzike. Di Džej i producent čiji su nastupi obilježili festivale poput Tomorrowlanda i Coachelle, kao i spektakularni Cercle nastup ispred piramida u Gizi, poznat je po hipnotičnim setovima, melodičnom zvuku i beskompromisnoj posvećenosti originalnosti.

Kroz vlastitu etiketu Lost Miracle izgradio je prepoznatljiv muzički identitet koji spaja emociju, groove i vrhunsku produkciju, zbog čega ga publika i danas smatra jednim od najuticajnijih imena melodik haus i tehno scene.

Leger je jedan od rijetkih umjetnika koji je uspio ostati relevantan više od 30 godina, ne prateći trendove, već ih stvarajući. Njegovi setovi nisu niz hitova, već pažljivo ispričane muzičke priče koje publiku vode kroz emocije, groove i atmosferu po kojoj je postao prepoznatljiv širom svijeta.

Na drugoj strani festivalskog lajnapa nalazi se ime koje je obilježilo novu eru house i tehno scene. Denis Sulta u svega nekoliko godina prošao je put od rada u lokalnoj prodavnici ploča do nastupa na najvažnijim svjetskim pozornicama. Podrška umjetnika poput For Teta, Ben UFO-a i Ani Mak otvorila mu je vrata globalne scene, dok su Boiler Rum nastupi sa milionima pregleda potvrdili ono što publika odavno zna, Denis Sulta jedan je od najuzbudljivijih Di Džejeva svoje generacije.

Njegova energija iza Di Džej pulta, nepredvidiva selekcija i sposobnost da spoji house, techno, disko i euforične melodije učinili su ga redovnim gostom događaja kao što su Circoloco, Time Warp, Awakenings i Panorama Bar. Svaki njegov nastup donosi jedinstvenu dinamiku, zbog čega se danas ubraja među najtraženija imena svjetske elektronske scene.

Dolazak Legera i Sulte predstavlja snažnu potvrdu ovogodišnjeg festivalskog koncepta "Enter the Nexus", ideje koja briše granice između različitih stilova, generacija i scena, spajajući ih u jedinstveno festivalsko iskustvo.

Uz elektronski program, Freshwave je kompletirao i Lajv Stejdž, koji će ove godine okupiti neka od najtraženijih regionalnih imena. Publiku na Kastelu očekuju nastupi Gršeta, Buč Kesidija, Zostera, Leta 3, Vojka V, Z++-a i Elementala, čime festival još jednom potvrđuje svoju prepoznatljivu programsku raznolikost.

Već četrnaest godina Freshwave uspješno spaja svjetsku elektronsku produkciju sa regionalnom koncertnom scenom, pretvarajući tvrđavu Kastel u mjesto susreta hiljada posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope.

Od 6. do 8. avgusta, Banjaluka ponovo postaje mjesto na kojem se susreću muzika, ljudi i energija. Mjesto gdje različite scene govore istim jezikom.