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Đani u centru skandala - VIDEO

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 09:47

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Foto: Youtube/Pink.rs

Folker Radiša Trajković Đani našao se u centru skandala tokom odmora u Crnoj Gori.

Naime, pjevač je tokom boravka na plaži u Bečićima u jednom trenutku snimljen kako razgovara sa pripadnicima policije.

Situacija je privukla znatiželjne poglede prisutnih, a mnogi su odmah izvadili mobilne telefone i snimali ovu neprijatnu situaciju.

Snimak je osvanuo na stranici “Podgorički vremeplov”,a u komentarima su pratioci nagađali šta bi mogao biti razlog ovog razgovora.

Đani je nešto objašnjavao policajcima, dok je gestikulirao, ali epilog nije poznat.

Za sada nije poznato zbog čega je došlo do razgovora, niti kakav je ishod incidenta.

Pokušali su da stupe u kontakt sa pjevačem, ali on nije odgovarao na pozive, prenosi "Telegraf".

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Tagovi :

Radiša Trajković Đani

Policija

Crna Gora

skandal

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