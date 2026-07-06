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Završen remont RiTE Gacko prije roka

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 14:27

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Завршен ремонт РиТЕ Гацко прије рока
Foto: ATV

Uspješno je završen redovan godišnji remont Rudnika i Termoelektrane Gacko, a očekuje se da termoelektrana već tokom dana ili najkasnije sutra ponovo bude priključena na mrežu, potvrdio je za ATV direktor RiTE Gacko Maksim Skoko.

“Sve što smo planirali je završeno i ono što je u ovom trenutku najvažnije za elektroenergetski sistem i RiTE Gacko jeste da je remont uspješno okončan.Kratkotrajno smo već bili na mreži. Trenutno otklanjamo uočene nedostatke i sprovodimo završna ispitivanja, a očekujemo da ćemo već tokom današnjeg dana ili najkasnije sutra ponovo biti na mreži.”- rekao je Skoko za ATV.

Skoko dodaje da su trenutne zalihe uglja na deponiji gatačke Termoelektrane su oko 80 hiljada tona, a stabilan rad očekuje se za tri do četiri dana.

Redovan godišnji remont RiTE Gacko počeo je 30. maja. Iako je bilo planirano da traje do sredine jula, radovi su završeni deset dana prije predviđenog roka.

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Tagovi :

RiTE Gacko

remont

rudnik

Gacko

Maksim Skoko

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