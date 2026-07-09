Američka novinarka: Bosna i Hercegovina su dvije male države

Utakmica između reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu i dalje izaziva pažnju američkih medija, a jedna televizijska novinarka posebno se izdvojio zbog izjave.

Voditeljka poznatog Jutjub kanala "The Young Turks", Ana Kasparian, govoreći o susretu SAD i Bosne i Hercegovine, Bosnu i Hercegovinu opisala je kao "dvije male zemlje", prenosi "Radiosarajevo".

U uvodu svog izlaganja najavila je koleginicu koja će iznijeti više detalja o utakmici, a zatim je, komentarišući meč, izjavila da se "Sjedinjene Američke Države bore protiv te dvije male zemlje", što možete pogledati na linku OVDJE.

Snimak njenog komentara ubrzo se proširio društvenim mrežama, gdje su uslijedile brojne reakcije.

Podsjetimo, reprezentacija SAD savladala je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0 u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Golove za domaću selekciju postigli su Folarin Balogun i Malik Tillman.