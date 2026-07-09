Kraj drame u Palama: Muškarac sišao s drveta nakon višesatnih pregovora

Autor:ATV redakcija
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Muškarac, koji je juče izazvao dramu kada se popeo na drvo u mjestu Han Derventa kod Pala, jutros je bezbjedno sišao sa stabla i ukazna mu je ljekarska pomoć.
Kako navode u PU Istočno Sarajevo radi se o muškarcu iz Sarajeva, čiji je nestanak prijavljen prije dva dana i koji je danas predat u nadležnost MUP-a Kantona Sarajevo.
Društvo
Drama u Palama: Policija pregovara sa muškarcem da siđe s drveta
”Lice je juče locirano na području Pala i sa istim su od podnevnih časova vođeni pregovori da siđe sa visokog dveta na koje se popeo. Zajedničkim angažovanjem pripadnika Policijske uprave, Vatrogasne jedinice Pale, Doma zdravlja Pale i samih članova porodice, muškarac je jutros bezbjedno sišao”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.
Dodaju da je muškarcu, prije predaju MUP-u Kantona Sarajevo, ukazana medicinska pomoć.
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