Kraj drame u Palama: Muškarac sišao s drveta nakon višesatnih pregovora

Muškarac, koji je juče izazvao dramu kada se popeo na drvo u mjestu Han Derventa kod Pala, jutros je bezbjedno sišao sa stabla i ukazna mu je ljekarska pomoć.

Kako navode u PU Istočno Sarajevo radi se o muškarcu iz Sarajeva, čiji je nestanak prijavljen prije dva dana i koji je danas predat u nadležnost MUP-a Kantona Sarajevo.

Društvo Drama u Palama: Policija pregovara sa muškarcem da siđe s drveta

”Lice je juče locirano na području Pala i sa istim su od podnevnih časova vođeni pregovori da siđe sa visokog dveta na koje se popeo. Zajedničkim angažovanjem pripadnika Policijske uprave, Vatrogasne jedinice Pale, Doma zdravlja Pale i samih članova porodice, muškarac je jutros bezbjedno sišao”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Dodaju da je muškarcu, prije predaju MUP-u Kantona Sarajevo, ukazana medicinska pomoć.