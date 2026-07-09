Logo

Kraj drame u Palama: Muškarac sišao s drveta nakon višesatnih pregovora

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 12:23

Komentari:

0
Крај драме у Палама: Мушкарац сишао с дрвета након вишесатних преговора
Foto: SRNA

Muškarac, koji je juče izazvao dramu kada se popeo na drvo u mjestu Han Derventa kod Pala, jutros je bezbjedno sišao sa stabla i ukazna mu je ljekarska pomoć.

Kako navode u PU Istočno Sarajevo radi se o muškarcu iz Sarajeva, čiji je nestanak prijavljen prije dva dana i koji je danas predat u nadležnost MUP-a Kantona Sarajevo.

Пале дрво

Društvo

Drama u Palama: Policija pregovara sa muškarcem da siđe s drveta

”Lice je juče locirano na području Pala i sa istim su od podnevnih časova vođeni pregovori da siđe sa visokog dveta na koje se popeo. Zajedničkim angažovanjem pripadnika Policijske uprave, Vatrogasne jedinice Pale, Doma zdravlja Pale i samih članova porodice, muškarac je jutros bezbjedno sišao”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Dodaju da je muškarcu, prije predaju MUP-u Kantona Sarajevo, ukazana medicinska pomoć.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pale

Drvo

Policija

pregovori

Komentari (0)

Više iz rubrike

Стигли први захтјеви за поврат ПДВ-а: ''Фалични'' су

Društvo

Stigli prvi zahtjevi za povrat PDV-a: ''Falični'' su

3 h

0
Актив жена Градског одбора Социјалистичке партије Бањалука одржао је сједницу на којој су изабрани органи Актива, дефинисани приоритети рада и усвојене смјернице за реализацију предстојећих активности.

Društvo

Poznati prvi prioriteti: Aktiv žena SP Banjaluka dobio novo rukovodstvo

4 h

0
Цивилна заштита интервенисала због зоље

Društvo

Civilna zaštita intervenisala zbog zolje

4 h

0
Противградна заштита Српске ракетирала без одмора

Društvo

Protivgradna zaštita Srpske raketirala bez odmora

4 h

0

  • Najnovije

13

49

Nemedicinskom kadru UKC-a Srpske dodatak od 150 maraka

13

44

Dosta je bilo natezanja sa novcem: Ova četiri znaka Zodijaka uskoro pune novčanike

13

43

Masovna eutanazija svinja u Hrtkovcima

13

43

Poznato kada na teren izlaze Đoković i Siner

13

39

Neki su već pogriješili, nemojte i vi: Detaljno objašnjenje o povratu PDV-a

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima