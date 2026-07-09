Civilna zaštita intervenisala zbog zolje

Deminerski tim Republičke uprave Civilne zaštite uklonio je zolju iz porodične kuće u Ravnicama kod Novog Grada.

Zolja je uklonjena juče nakon dojave građana, rečeno je Srni u Civilnoj zaštiti Novi Grad. Ovo je bila sedma intervencija deminerskog tima u Novom Gradu od početka godine.

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