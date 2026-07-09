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Civilna zaštita intervenisala zbog zolje

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 09:38

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Цивилна заштита интервенисала због зоље

Deminerski tim Republičke uprave Civilne zaštite uklonio je zolju iz porodične kuće u Ravnicama kod Novog Grada.

Zolja je uklonjena juče nakon dojave građana, rečeno je Srni u Civilnoj zaštiti Novi Grad.

Ovo je bila sedma intervencija deminerskog tima u Novom Gradu od početka godine.

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Tagovi :

Zolja

Civilna zaštita RS

Novi Grad

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