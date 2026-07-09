Suspendovani radnici Hitne kojima je žena ispala sa nosila i preminula

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Milan Popov izjavio je danas da su zaposleni Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bačka Palanka, koji su učestvovali u zbrinjavanju pacijentkinje koja je pala sa nosila, suspendovani do okončanja postupka.

Dodao je da su u toku unutrašnji i inspekcijski nadzor radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja. Žena je kasnije preminula.

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Popov je rekao da je za događaj saznao 7. jula iz medija, iako se incident dogodio 1. jula u večernjim časovima, nakon čega je naložio sprovođenje svih zakonom predviđenih procedura.

Naveo je da je pokrenut unutrašnji nadzor u Domu zdravlja Bačka Palanka, da zdravstvena inspekcija sprovodi spoljašnji nadzor, a zatražena je i kompletna medicinska dokumentacija iz Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Prema njegovim riječima, ekipa Hitne pomoći primila je poziv prvog reda hitnosti u 19.10 časova, a po dolasku na teren zatekla je pacijentkinju bez svijesti, pulsa i krvnog pritiska.

Naveo je da je tokom iznošenja iz objekta došlo do njenog skliznuća sa nosila i pada na trotoar, što je, kako je rekao, posljedica nesavjesnog postupanja zaposlenih koji su bili na intervenciji.

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Nakon toga sprovedena je kardiopulmonalna reanimacija, uspostavljena srčana radnja i spontano disanje, a pacijentkinja je transportovana u UKCV.

Popov je naveo da je u Urgentnom centru stanje pacijentkinje ponovo pogoršano, da je reanimacija trajala do 21.03 časa, ali bez uspjeha.

Uzrok smrti

Dodao je da preliminarni obdukcioni nalaz ukazuje da je uzrok smrti disekcija grudne aorte, krvarenje iz aorte i tamponada srca.

On je istakao da će nakon završetka nadzora biti doneta odluka o eventualnim sankcijama za odgovorne, kao i da će cijeli postupak biti transparentan i dostupan javnosti.

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Popov je istakao da su zdravstvene ustanove obavezne da o ovakvim incidentima obavijeste Ministarstvo zdravlja i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, a da se u ovom slučaju utvrđuje da li je došlo do propusta i u toj proceduri.

Naveo je i da se slaže sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem da se mora povratiti povjerenje građana u zdravstveni sistem AP Vojvodine.

Vučić je sinoć, govoreći o pokretanju portala "Ko si, bre, ti?", rekao da je u Bačkoj Palanci došlo do lošeg tretiranja pacijenata od strane medicinskih radnika i postavio pitanje zašto niko od nadležnih nije do sada reagovao na to.