Pojavili se novi detalji o istrazi pogibije brata Darka Lazića

Četiri mjeseca nakon tragedije pojavili su se novi detalji o nesreći u kojoj je poginuo brat pjevača Darka Lazića, Dragan. Riječ je o vozaču koji je učestvovao u nesreći.

Vozač V. K. (62), koji je osumnjičen da je izazvao saobraćajnu nesreću pušten je iz pritvora, a kako "Kurir" saznaje, njemu je određena mjera privremenog oduzimanja vozačke dozvole.

Istraga

Istraga tragedije koja je potresla javnost još uvijek traje, a nadležni organi nastavljaju sa prikupljanjem dokaza kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Fudbal Pojavila se još jedna Halandova "izgubljena sestra": Oglasila se golgeter

Kako je potvrđeno "Kuriru" iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, prema osumnjičenom nije određena nijedna mjera kojom bi se obezbijedilo njegovo prisustvo u postupku, već je donijeta odluka o privremenom oduzimanju vozačke dozvole.

"Prema osumnjičenom V. K. nije određena mjera za obezbjeđenje prisustva, već je rješenjem Osnovnog suda u Šapcu određena mjera privremenog oduzimanja vozačke dozvole", rekli su za "Kurir" iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Iz tužilaštva dodaju da je postupak i dalje u toku i da se trenutno sprovode važne dokazne radnje koje bi trebalo da rasvijetle sve okolnosti tragedije.

"Protiv V. K. u toku je preduzimanje dokaznih radnji. U dosadašnjem toku postupka saslušan je osumnjičeni, ispitani su svjedoci, a trenutno je u toku dokazna radnja saobraćajno-tehničkog vještačenja", naveli su iz Tužilaštva za "Kurir".

Rezultati vještačenja trebalo bi da pokažu brzinu kretanja učesnika, dinamiku sudara, kao i sve druge okolnosti koje su prethodile kobnom udesu.

Preminuo na putu do bolnice

Podsjetimo, tragedija se dogodila 11. marta oko 17 časova na putu Šabac-Valjevo, u mjestu Belotić. Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, Dragan Lazić se motociklom kretao iz pravca Šapca kada je ispred njega, prilikom skretanja na sporedni put, izletio putnički automobil marke "citroen" kojim je upravljao V. K.

Svijet Novo pravilo na plažama podijelilo turiste: Mnogi smatraju da je otišlo predaleko

Sumnja se da je vozač automobila prilikom skretanja presjekao put motociklisti koji je dolazio iz suprotnog smjera, nakon čega je došlo do silovitog sudara. Dragan Lazić zadobio je teške tjelesne povrede od kojih je preminuo na putu ka bolnici.

Nakon nesreće, vozač "citroena" uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a istraga je potom nastavljena u saradnji policije i tužilaštva.

Posebno potresna činjenica jeste da je Dragan kobnog dana posljednje sate proveo upravo sa svojim bratom Darkom. Braća su tog popodneva zajedno stigla u Šabac na motorima iz Brestača, gdje su sa prijateljima proveli nekoliko sati u jednom kafiću. Nakon druženja krenuli su kućama, a samo nekoliko kilometara dalje dogodila se tragedija.

Kako je tada ispričao izvor upoznat sa događajem, vijest o nesreći potpuno je slomila pjevača.

"Kada su mu javili da je Dragan imao nezgodu, Darko Lazić se odmah uputio u službu Hitne pomoći Zdravstvenog centra u Šapcu. Kada je saznao da mu je brat preminuo, zakukao je, zaplakao, skinuo kacigu i krenuo ka mjestu nesreće u Vladimircima", ispričao je tada sagovornik.

Pjevač prvi put otvorio dušu

Mjesecima nakon tragedije Darko Lazić nije javno govorio o gubitku brata, a potom je u jednoj emisiji prvi put otvorio dušu i ispričao koliko mu Dragan nedostaje.

Fudbal Kakav Mesi, mladi luk je apsolutna senzacija Svjetskog prvenstva

Otkrio je da je njegov brat takođe pjevao, ali da nikada nije želio medijsku pažnju i život pod reflektorima.

"Rekao sam mu da snimimo pjesmu zajedno, a on mi je odgovorio: 'Buco, ne mogu ja taj život'. Nije želio da eksponira svoj privatni život. Nastupao je više nego ja, to je živa istina", rekao je Darko.

Pjevač je priznao i da je nakon bratove smrti preuzeo brigu o njegovoj porodici.

"To su i moja djeca. Dobio sam još dvije kćerkice. Njegova porodica je kao i moja", rekao je kroz suze.

Govoreći o odnosu koji su imali, Darko je otkrio da su se u jednom periodu života kratko udaljili, ali da su veoma brzo ponovo postali nerazdvojni.

"Mi smo se uvijek družili, samo smo se u jednom trenutku malo udaljili. Kada smo popričali i kada je vidio da sam bio u pravu, sve je opet bilo kao nekad", ispričao je pjevač.

Koliko mu brat nedostaje, kaže, shvata svakog dana.

"Gdje god da krenem, nema mesta na kom nas dvojica nismo bili. Sve me podsjeća na njega. Kuće su nam jedna do druge. Baba me je skoro zamolila da pokosim travu, a to je uvijek radio on. Rekao sam joj da bi sada izašao i rekao: 'Buco, pašće kiša kad si ti uzeo da kosiš'. Poslije sam otišao na groblje i isplakao se", rekao je Darko.

"Nadam se da nije imao namjeru da oduzme život"

Sa posebnom emocijom govorio je o danu nesreće, prisjećajući se da je grupa od petnaestak motociklista zajedno krenula iz Šapca.

BiH Dokument koji potvrđuje kako su iz Bećirovićevog kabineta obmanuli Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika

"Nas je bilo petnaest tog dana, iza njega još mnogo naših motorista. Bukvalno je samo na njega naletio. Da nismo sjeli da jedemo, da nismo stali na cigaru, možda se ništa ne bi dogodilo. Ali očigledno je tako bilo zapisano. Tek kada izgubite nekoga, shvatite koliko vam je značio. Bio je dio mene", rekao je pjevač.

Na pitanje da li osjeća bes prema čovjeku koji je učestvovao u nesreći, Darko je priznao da je dugo vodio unutrašnju borbu, ali da je odlučio da oprosti.

"Neko ti ubije brata i normalno je da svašta pomisliš. Htio sam da vjerujem da čovjek to nije namjerno uradio. Otišao sam na Hilandar da mu oprostim jer sam osjećao da to moram da uradim. Lakše mi je poslije toga. Nisam u kontaktu sa njim. Htio sam čak da odem kod njega kući i da mu kažem da mu opraštam, ali još nemam snage za to. Nadam se da nije imao namjeru da bilo kome oduzme život", rekao je Lazić.