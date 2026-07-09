Vozači našli novi način da prevare radare

Saobraćajni prekršaji i dalje predstavljaju veliki problem u brojnim državama, uprkos sve sofisticiranijim sistemima kontrole.

Moderne kamere danas bez poteškoća bilježe prekoračenje brzine, prolazak kroz crveno svjetlo ili neplaćeni ulazak u zone s posebnim saobraćajnim pravilima, no pojedini vozači pronašli su načine kako izbjeći njihovo očitavanje.

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Naime, nedavno su veliku pažnju privukle su takozvane “nevidljive” registarske pločice. Britanski "Birmingem Lajv" pisao je kako su neki vozači počeli koristiti registarske tablice s infracrvenim reflektujućim svojstvima, poznate kao 3D i 4D. Zbog načina na koji odbijaju svjetlost, kamere u pojedinim slučajevima ne mogu ispravno očitati slova i brojeve.

Iako britanski propisi jasno određuju izgled registarskih oznaka, uključujući dimenzije, font i boje, posljednjih godina na tržištu su se pojavile brojne moderne varijante koje formalno zadovoljavaju zakonske zahtjeve, ali mogu otežati rad automatskih sistema za kontrolu saobraćaja.

Šta su 3D i 4D pločice?

Najraširenije su i dalje klasične 2D registarske pločice s ravnim, otisnutim znakovima na bijeloj ili žutoj podlozi. Kod 3D izvedbi slova i brojevi izrađeni su kao reljefni elementi koji se izdvajaju iz podloge, najčešće u crnoj boji, zahvaljujući laserskoj obradi i posebnom postupku izrade.

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Još dalje otišle su 4D registarske pločice koje nude dodatne mogućnosti oblikovanja i personalizacije. Upravo je ta raznolikost dizajna dovela do problema jer određene izvedbe mogu otežati ili onemogućiti kamerama pravilno prepoznavanje registarske oznake, iako su na prvi pogled potpuno legalne.

Zbog sve češćih pokušaja zloupotrebe britanska policija počela je koristiti novu generaciju kamera koje mogu otkriti lažne ili prikrivene registarske pločice. Već tokom prvih kontrola evidentirano je više prekršaja, a vozačima su izrečene novčane kazne od 100 funti, odnosno približno 116 evra.

Policija je upozorila da će se kontrole nastaviti te da svi koji koriste ovakve metode riskiraju sankcije. Posebno stroga pravila vrijede za licencirane taksiste kojima, osim novčane kazne, prijeti i gubitak dozvole za rad. Takve su provjere već pokrenute u okrugu Vulverhempton.

Novi metod: Reflektujuće naljepnice

Uz sporne 3D i 4D pločice, pojavio se još jedan metod izbjegavanja saobraćajnih kamera. Riječ je o posebnim reflektujućim naljepnicama koje se lijepe preko pojedinih znakova na registarskoj oznaci.

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Golim okom registracija izgleda sasvim uobičajeno, no kada je snimi kamera sa blicom, refleksija svjetlosti može spriječiti ispravno očitavanje, prenosi "Dnevno".

Naljepnice su osmišljene tako da brojevi i slova ostanu čitljivi ljudima, ali ne i sistemima za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka. Time se otežava identifikacija vozila, a vozači pokušavaju izbjeći odgovornost za saobraćajne prekršaje.

Britanski propisi jasno nalažu da registarske oznake moraju biti potpuno vidljive i lako čitljive u svim uslovima.

Svaka manipulacija, bilo korištenjem posebnih registarskih pločica ili reflektujućih naljepnica, smatra se prekršajem koji može rezultirati novčanom kaznom, oduzimanjem vozačke dozvole, a u ozbiljnijim slučajevima i krivičnim postupkom.