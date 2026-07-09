У Италији уведена нова правила за туристе, казне до 400 евра

Аутор:АТВ редакција
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Рибарско село Варена на језеру Комо увело је казне за све који улицама шетају голог торза или у купаћем костиму.
Према новим правилима, која су уведена прошлог мјесеца, прекршиоци ће плаћати казну до 200 евра. Ова мјера дио је настојања да се ублаже посљедице масовног туризма у Италији, преноси Си-Ен-Ен.
Посјетиоци Варене, која се налази на источној обали језера Комо, упозорени су да купаће костиме и голи торзо смију да имају само на плажама, пристаништима и доковима.
Нова правила односе се и на организоване туристичке групе. Оне не смију да имају више од 25 чланова, а туристичким водичима забрањено је коришћење мегафона и других уређаја за појачавање гласа. За кршење ових правила предвиђене су казне до 400 евра.
Групама је такође забрањено задржавање на појединим улицама и у историјским уличицама, које су посебно означене, преноси Н1.
На званичном сајту Варене наводи се да је ово мјесто постало једно од најпосећенијих на језеру Комо захваљујући богатом историјском, умјетничком и културном наслеђу.
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Смјештено око сат времена вожње сјеверно од Милана, језеро Комо једно је од најпопуларнијих туристичких одредишта у Италији. На том подручју снимани су бројни филмови, међу којима су "Казино Ројал" и "Оцеанових 12", а омиљено је и међу познатим личностима, укључујући Џорџа Клунија, који на језеру има кућу за одмор.
Мјештани углавном подржавају нова правила. Један становник рекао је за италијанску телевизију ТгКом24 да свако може да се облачи како жели на плажи, али да је приликом уласка у продавнице, ресторане, цркве или на тргове потребно бити пристојно обучен.
Други мјештанин сматра да није примјерено шетати кроз мјесто само у купаћем, док трећи оцјењује да се туризам промијенио.
"Некада су долазили квалитетни туристи, а сада је важна само бројност. Уђу, не поздраве, додирују све и оду без хвала", рекао је он.
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Ова одлука део је ширег тренда у Италији, гдје локалне власти уводе нова правила како би ограничиле негативне посљедице прекомерног туризма. Прошлог мјесеца власти на Сардинији забраниле су коришћење сунцобрана на једној од најпопуларнијих плажа из безбједносних разлога.
На бројним италијанским плажама већ су уведена временска ограничења боравка како би се спријечиле гужве, док су градови попут Венеције и Рима увели нове туристичке таксе ради смањења броја посетилаца у периодима највеће посећености.
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