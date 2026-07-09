Žika Jakšić otkrio detalje operacije: Imam bag u govoru, uhvati me panika

Jakšić je sredinom prošle godine pretrpio moždani udar, a nedavno je zbog još jednog zdravstvenog problema, doduše, mnogo lakšeg završio u operacionoj sali.

"Moram vam reći da sam izvršio operaciju je l’ primjećujete da ne nosim naočare? Čitam sve na blizinu, vidim na daljinu, to sam uradio prije tri dana. Bio sam u Zagrebu i operisao se. Doktor mi je stavio nove oči (smijeh), sve je trajalo deset minuta. Ja sad vidim kao beba, i na blizinu i na daljinu", otkrio je Žika za Alo.

Dodao je da je na blizinu imao dioptriju +2.75.

"Morao sam 15 godina da nosim naočare. Toliko me je to frustriralo, uzmi telefon i stavi naočare, da pročitaš nešto uzmi naočare, nisam mogao tablice da pročitam sa razdaljine od pet metara", kazao je on.

"Imam bag u govoru, uhvati me panika"

Jakšić se prije nekog vremena uočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. On je prošle godine doživeo moždani udar, a sada se skoro sasvim oporavio, međutim, još uvek, kako kaže, ima "bag" u govoru.

"Oporavio sam se 90 posto, još uvijek možda kad pričam neka riječ mi zafali, to možda traje sekundu, često sagovornik ne primeti taj "bag" što se meni dešava, ali meni je u glavi to velika panika, ali ja sam se navikao na to. Živim normalno. To su milisekunde",iskreno je priznao Žika za Blic nedavno.

On je, potom, otkrio da ne trenira, ali osvrnuo se i na fizikalne terapije.

"Ne treniram, to je bila terapija, osam mjeseci išao sam na fizikalne terapije i kod logopeda i to mi je pomoglo. Sad ne osjećam potrebu za tim", istakao je voditelj.