Neki su već pogriješili, nemojte i vi: Detaljno objašnjenje o povratu PDV-a

Autor:ATV redakcija
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Dva prva zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu bila su nepotpuna, potvrđeno je za Banjalučke medije iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO BiH)
Kako bi izbjegli poteškoće i probleme prilikom podnošenja zahtjeva građanima se savjetuje da prethodno pročitaju usvojeni Pravilnik.
Ovim Pravilnikom je utvrđeno ko ima pravo na povrat PDV-a, koliki je maksimalni iznos povrata, kao i kolika je maksimalna kvadratura nekretnine.
Društvo
Stigli prvi zahtjevi za povrat PDV-a: ''Falični'' su
Definisano je i kako treba da izgleda zahtjev za povrat PDV-a.
Kompletan Pravilnik možete pročitati na OVOM LINKU, a osim toga za ATV je detalje o povratu PDV-a objasnila Milica Vidović, šefica Odsjeka UIO za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu.
Njeno detaljno objašnjenje možete pogledati u video prilogu u nastavku.
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