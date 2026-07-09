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Neki su već pogriješili, nemojte i vi: Detaljno objašnjenje o povratu PDV-a

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 13:39

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

Dva prva zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu bila su nepotpuna, potvrđeno je za Banjalučke medije iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO BiH)

Kako bi izbjegli poteškoće i probleme prilikom podnošenja zahtjeva građanima se savjetuje da prethodno pročitaju usvojeni Pravilnik.

Ovim Pravilnikom je utvrđeno ko ima pravo na povrat PDV-a, koliki je maksimalni iznos povrata, kao i kolika je maksimalna kvadratura nekretnine.

Некретнине / Илустративна фотографија

Društvo

Stigli prvi zahtjevi za povrat PDV-a: ''Falični'' su

Definisano je i kako treba da izgleda zahtjev za povrat PDV-a.

Kompletan Pravilnik možete pročitati na OVOM LINKU, a osim toga za ATV je detalje o povratu PDV-a objasnila Milica Vidović, šefica Odsjeka UIO za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu.

Njeno detaljno objašnjenje možete pogledati u video prilogu u nastavku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Pravo na povrat PDV-a

PDV

Povrat PDV-a za nekretninu

Pravilnik za povrat PDV-a

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