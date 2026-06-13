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BiH - Kanada iz drugog ugla, Bi-Bi-Si lansirao nevjerovatnu tehnološku inovaciju

Autor:

ATV
13.06.2026 11:37

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БиХ - Канада из другог угла, Би-Би-Си лансирао невјероватну технолошку иновацију
Foto: X / BBC

Britanski javni servis Bi-Bi-Si lansirao je nevjerovatnu inovaciju za Svjetsko prvenstvo koja je u kratkom roku postala apsolutni hit na društvenim mrežama i podigla standarde sportskog emitovanja na potpuno novi nivo.

Naime, u sklopu svojih digitalnih platformi, Bi-Bi-Si je gledaocima omogućio opciju „Virtuelni 3D“, preko koje navijači mogu izabrati bilo kojeg fudbalera na terenu (ili sudiju) i pratiti akciju uživo iz njegove lične perspektive.

Hit na mreži Iks postao je snimak sa utakmice između Kanade i BiH. U fokusu se našao vodeći pogodak reprezentacije BiH u 21. minutu utakmice nakon udarca iz ugla.

Prvi snimak prati reprezentativca BiH Lukića (broj 25), koji se bori za poziciju u peteracu, dok kamera u realnom vremenu simulira njegovo okretanje glave, kretanje kanadskih defanzivaca i slavlje nakon što lopta završava u mreži.

Druga, još atraktivnija perspektiva, prikazuje let lopte iz ugla čuvara mreže Kanade. Gledaoci mogu vidjeti virtuelne golmanske rukavice u kadru, procjenu leta lopte nakon kornera i trenutak kada ona, poslije skoka na prvoj stativi, vara odbranu i završava iza njegovih leđa.

Ovaj napredni 3D mod koristi podatke sa senzora na stadionu i dresovima kako bi u djeliću sekunde generisao precizan trodimenzionalni prikaz kretanja.

Iako grafika podsjeća na moderne fudbalske simulacije, preciznost i taktički uvid koji pruža — poput praćenja ofsajd linije ili reakcije golmana — otvaraju potpuno novu dimenziju za analizu igre.

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Kanada BiH

Svjetsko prvenstvo 2026

fudbaler

BBC 3D tehnologija fudbal

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