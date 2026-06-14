Logo

Nikola Topić operisao i leđa

Autor:

ATV
14.06.2026 12:23

Komentari:

0
кошаркаш
Foto: Tanjug/AP Photo/Kyle Phillips

Srpski košarkaš i plejmejker Oklahoma Siti Tandera Nikola Topić operisao je donji dio leđa saopštio je klub.

Prema navodima američkih medija, Topić je imao tegobe u lumbalnom dijelu kičme, zbog čega je ljekarski tim odlučio da je operacija najbolje rješenje kako bi se otklonio problem i omogućio potpuni oporavak.

Topić je u NBA ligu stigao kao jedan od najtalentovanijih mladih plejmejkera iz Evrope, ali su ga od dolaska u Sjedinjene Američke Države pratile brojne povrede. Najprije je zbog teške povrede kolena propustio čitavu sezonu, potom se izlječio od karcinoma testisa, a sada će ponovo biti primoran na pauzu.

Никола Топић

Košarka

KSS se hitno oglasio zbog Topića

Za sada nema zvaničnih informacija o dužini oporavka, ali američki mediji navode da će u Oklahomi pristupiti rehabilitaciji bez žurbe i nepotrebnog rizika.

Očekuje se da će srpski reprezentativac propustiti nastup u Ljetnjoj ligi, dok bi, prema prvim procjenama, trebalo da bude spreman za početak priprema i trening kamp Tandera, prenosi RTS

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Topić

košarkaš

povreda

Operacija

saopštenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Њујорк никси шампиони НБА лиге након 53 године!

Košarka

Njujork niksi šampioni NBA lige nakon 53 godine!

5 h

0
Ухапшен Џејмс Харден

Košarka

Uhapšen Džejms Harden

17 h

0
Пораз Партизана – Дубаи је шампион АБА лиге, Аврамовић пресудио

Košarka

Poraz Partizana – Dubai je šampion ABA lige, Avramović presudio

1 d

1
Партизан жестоко кажњен пред кључни меч АБА лиге

Košarka

Partizan žestoko kažnjen pred ključni meč ABA lige

1 d

0

  • Najnovije

13

14

Oko 200 planinara na planinarskom sletu na Vitorogu

13

10

Nesreća na Jadranu! Potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, u toku potraga

12

50

Talačka kriza u Hrvatskoj: Zarobio ženu na balkonu, specijalci izbili vrata stana

12

46

Dodik: Za ubistvo Srbina godina zatvora, za navodnu uvredu Hrvatu dvije godine robije

12

42

Cvijanović: Uvijek sam bila timski igrač - sve što radim, radim u interesu Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima