Nikola Topić operisao i leđa

Prema navodima američkih medija, Topić je imao tegobe u lumbalnom dijelu kičme, zbog čega je ljekarski tim odlučio da je operacija najbolje rješenje kako bi se otklonio problem i omogućio potpuni oporavak.

Topić je u NBA ligu stigao kao jedan od najtalentovanijih mladih plejmejkera iz Evrope, ali su ga od dolaska u Sjedinjene Američke Države pratile brojne povrede. Najprije je zbog teške povrede kolena propustio čitavu sezonu, potom se izlječio od karcinoma testisa, a sada će ponovo biti primoran na pauzu.

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Za sada nema zvaničnih informacija o dužini oporavka, ali američki mediji navode da će u Oklahomi pristupiti rehabilitaciji bez žurbe i nepotrebnog rizika.

Očekuje se da će srpski reprezentativac propustiti nastup u Ljetnjoj ligi, dok bi, prema prvim procjenama, trebalo da bude spreman za početak priprema i trening kamp Tandera, prenosi RTS