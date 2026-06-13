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Uhapšen Džejms Harden

Autor:

ATV
13.06.2026 19:30

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Ухапшен Џејмс Харден
Foto: Tanjug/AP/Sue Ogrocki

Bek Klivlenda i jedan od najboljih strijelaca u NBA ligi Džejms Harden uhapšen je u subotu rano ujutro u Hjustonu i optužen za nezakonito nošenje oružja, nakon što je policija navodno pronašla pištolj u vozilu koje je vozio.

Prema sudskim zapisima koje navodi Hjuston kronikal, Harden je vozio Mercedes u centru Hjustona oko 3:40 ujutro, kada ga je zaustavila policija, a tokom razgovora, policija je navodno uočila pištolj u vozilu.

U sudskim zapisima se navodi da je Harden rekao policiji da je oružje njegovo. Potom je uhapšen i priveden u zatvor okruga Haris, nakon čega je pušten uz kauciju kasnije u subotu ujutro.

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U tužbi, koju navodi više medija, Harden se tereti da je „nezakonito, namjerno i svjesno“ posjedovao pištolj u vozilu. Drugi izvještaji navode da je vatreno oružje navodno bilo na vidljivom mjestu i da se nije nalazilo u futroli.

Harden bi se trebao pojaviti na sudu 22. juna radi izjašnjenja o krivici. On se nije javno očitovao o hapšenju, a do trenutka izvještavanja njegovi predstavnici nisu dali nikakvu izjavu.

(Kliks)

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košarka

Džejms Harden

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