Kontejneri u Banjaluci ometaju preglednost pješačkog prelaza

Prelazak ulice na obilježenom mjestu trebalo bi da bude najbezbjedniji način kretanja pješaka, ali nepropisno postavljeni kontejneri, često smješteni neposredno uz zebru, izazivaju zabrinutost građana. Zbog smanjene preglednosti, vozači često ne vide pješake koji prelaze ulicu.

Šta poručuju građani?

"Ja mislim da je totalno nebezbjedan. Ovde morate ovo skloniti definitivno, zbog djece, zbog Evrope zbog Borca, biće sad ljudi tu puno, i ljudi i dešavanja i svega“, kazao je za našu televiziju jedan od građana.

Nisu zabrinuti samo vozači, i pješaci kažu kako je prelazak često nebezbjedan i opasan.

"Plašim se, plašim se. Nije baš bezbjedno, moraš gledati biti oprezan“, kazao je građanin jer kako kaže rješenje je u izmještanju kontejnera na drugo mjesto.

„Stavilo je ovde gdje baš nije mjesto. Negdje staviti na drugo mjesto a ne ovdje“.

Pitali smo Gradsku upravu ko, kako i na koji način donosi odluke o postavljanju kontejnera i dobili odgovor. Kažu sve je u skladu sa Zakonom i ako građanima smetaju kontejneri neka se žale pismenim putem.

"Naše odjeljenje za komunalne poslove zaista ima dobru strategiju, ima dobar raspored, tačno identifikuju gdje su najveći problemi. Svaki dan radimo analizu vozimo se po gradu da vidimo šta se dešava“, tvrdi gradski menadžer, Mirna Savić Banjac.

Po Boriku vozanja, izgleda, nije bilo.

I dok se od građana očekuju upiti, molbe i žalbe, nadležni spavaju. Ne baš tako davno Draško Stanivuković žalio se na raspored kontejnera u Banjaluci.

Podsjećamo, u vrijeme dok još uvijek nije bio gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković je često kritikovao mjesta na kojima su postavljeni kontejneri.

Dolaskom na mjesto gradonačelnika ovaj problem nije riješio. Čak je i gore.

Pitali smo stručnjake da li su ovakvi pješački prelazi bezbjedni za pješake?"

Odgovor je nisu.

„Ono što mi apelujemo je da pod hitno izađu nadležno odjeljenje i predstavnici komunalnog odjeljenja i vide da je ovo nepropisno da ovo ugrožava bezbjednost i saobraćaja ali i bezbjednost pješaka i da se ovo dislocira na drugu lokaciju. Evo vidimo ovde ova dva kontejnera trenutno zaustavljaju i preglednost vozila koji dolaze iz ovog smjera a pješaci ako bi bili ovdje na samom početku pješačkog prelaza vozila iz suprotnog smjera od ova dva kontejnera uopšte ne vide pješake što može znatno ugroziti pješake prilikom prelaska preko kolovoza“, rekao je Milenko Jaćimović, stručnjak za bezbjednost saobraćaja.

Nadležno odjeljenje i saobraćajna inspekcija su dužni da izađu na teren i rade u korist građana i njihovih potreba te da obezbjede siguran saobraćaj ističe Jaćimović.

Iz MUP-a Republike Srpske poražavajuća statistika u ovoj godini.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je ove godine evidentiralo 41 saobraćajnu nezgodu koja se desila na pješačkim prelazima u Republici Srpskoj. U istom periodu prethodne godine, evidentirano je 28 saobraćajnih nezgoda na pješačkim prelazima.

Dok nadležni ne uklone kontejnere, građanima ne preostaje ništa drugo nego da pogledaju oprezno i više puta prije nego pokušaju preći ulicu.