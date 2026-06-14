Logo

Njujork niksi šampioni NBA lige nakon 53 godine!

Autor:

ATV
14.06.2026 07:59

Komentari:

0
Њујорк никси шампиони НБА лиге након 53 године!
Foto: Tanjug/AP/Darren Abate

Košarkaši Njujork niksa novi su šampioni NBA lige, nakon što su u petoj utakmici velikog finala pobijedili San Antonio sparse rezultatom 94:90 i seriju završili ubjedljivim trijumfom 4:1.

Titulu su osvojili prvi put poslije 53 godine, a meč koji im je donio šampionski prsten još jednom je imao isti tok kao i veći dio finalne serije — Niksi su bili u dvocifrenom zaostatku, ali su uspjeli da se vrate i dođu do pobjede.

Najzaslužniji za veliki trijumf bio je Džejlen Branson, koji je postigao 45 poena, uključujući 13 uzastopnih u posljednjoj četvrtini. Poslije utakmice proglašen je za najkorisnijeg igrača finala (MVP) i emotivno je proslavio najveći uspjeh u karijeri.

Кошаркаши Њујорк никса славе титулу
Košarkaši Njujork niksa slave titulu

"Nemam riječi. Ovo je sve o čemu sam ikada sanjao", rekao je Branson tokom slavlja na parketu.

Plejmejker Niksa ovom partijom postavio je i novi klupski rekord po broju poena u jednoj utakmici finala NBA lige. Prethodni rekord držao je legendarni Vilis Rid, koji je u finalu protiv Los Anđeles lejkersa 1970. godine ubacio 38 poena.

San Antonio je bolje otvorio utakmicu i već u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost. U jednom trenutku drugog perioda Sparsi su imali i 16 poena viška, dok su Niksi u napadu izgledali veoma loše, pogodivši samo dva od prvih 18 šuteva iz igre.

Tan2026-06-1406232225_3.jpg
Tan2026-06-1406232225_3.jpg

Ipak, ekipa iz Njujorka nije dozvolila da se meč prelomi u ranoj fazi. Serijom 22:9 u drugoj četvrtini Niksi su se vratili u igru i na poluvrijeme otišli sa samo pet poena zaostatka — 42:37.

Prvo poluvrijeme obilježila je izuzetno čvrsta odbrana na obje strane. Ukupno je postignuto samo 79 poena, što je najmanji broj poena u jednom poluvremenu finala još od sedme utakmice finala između Lejkersa i Seltiksa 2010. godine.

Osim Bransona, važan doprinos šampionskoj pobjedi dali su Mikal Bridžis sa 14 i Džoš Hart sa 13 poena. Njih trojica čine jezgro ekipe poznato kao "Nova Niksi", trio bivših šampiona NCAA lige sa Univerziteta Vilanova koji je u Njujorku uspio da ponovi pobjedničku formulu i na profesionalnom nivou.

Прослава титуле Њујорк никса
Proslava titule Njujork niksa

"Kada god su nas otpisivali, pronalazili smo način da se vratimo i odgovorimo na terenu", istakao je Branson.

U redovima Sparsa najbolji je bio Dilan Harper sa 25 poena, dok je Viktor Vembanjama zabilježio 19 poena, 14 skokova i pet blokada.

Niksi su do titule stigli kroz seriju velikih preokreta. Naročito će se pamtiti četvrta utakmica finala, u kojoj su nadoknadili čak 29 poena zaostatka i slavili rezultatom 107:106, poslije koša Ou-Dži Anunobija 1,2 sekunde prije kraja. Bio je to najveći preokret u istoriji finala NBA lige.

Za Džejlena Bransona ovo je treća velika titula osvojena u Teksasu. Kao student Univerziteta Vilanova dva puta je bio šampion NCAA lige — 2016. godine u Hjustonu i 2018. upravo u San Antoniju.

Ovoga puta, međutim, slavlje ima posebnu težinu. Poslije više od pola vijeka čekanja, Njujork je ponovo na vrhu NBA lige.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njujork Niks

NBA

Finale

šampioni

San Antonio Spars

Komentari (0)

Pročitajte više

За финале НБА лиге потребно је право богатство: Погледајте цијене улазница

Košarka

Za finale NBA lige potrebno je pravo bogatstvo: Pogledajte cijene ulaznica

6 d

0
Од јунака до трагичара: Вембањама "поклонио" Никсима још један брејк

Košarka

Od junaka do tragičara: Vembanjama "poklonio" Niksima još jedan brejk

1 sedm

0
Богдан Богдановић

Košarka

Bogdan Bogdanović donio neočekivanu odluku

1 sedm

0
"Брејк" у Тексасу: Брансон водио Њујорк до побједе над Спарсима

Košarka

"Brejk" u Teksasu: Branson vodio Njujork do pobjede nad Sparsima

1 sedm

0

Više iz rubrike

Ухапшен Џејмс Харден

Košarka

Uhapšen Džejms Harden

13 h

0
Пораз Партизана – Дубаи је шампион АБА лиге, Аврамовић пресудио

Košarka

Poraz Partizana – Dubai je šampion ABA lige, Avramović presudio

1 d

1
Партизан жестоко кажњен пред кључни меч АБА лиге

Košarka

Partizan žestoko kažnjen pred ključni meč ABA lige

1 d

0
КК Црвена звезда

Košarka

Zvanično: Ibon Navaro novi trener košarkaša Crvene zvezde

1 d

0

  • Najnovije

09

06

Poginula studentkinja tokom bandži džampinga: Vodiči je bacili sa 40 metara visine bez sigurnosne opreme

08

53

"Svetinjama se poklanjati i kada je čovjek najsrećniji, a ne samo kada je u problemu"

08

49

Kiks Brazila na startu Svjetskog prvenstva

08

46

Tramp 80. rođendan slavi UFC spektaklom u Bijeloj kući

08

41

Australija slavila protiv Turske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima