Misija Artemis II uspješno završena: Kapsula s posadom se sigurno spustila u Tihi okean

Letjelica Orion NASA-e uspješno je završila svoje istorijsko putovanje. Kapsula s četveročlanom posadom sigurno se spustila u Tihi okean, čime je službeno okončana prva misija s ljudskom posadom koja je ušla u lunarnu orbitu nakon više od 50 godina.

Spuštanje je prošlo bez ikakvih problema, potvrdili su iz NASA-e.

Iako su spasilački timovi i američka mornarica bili u punoj pripravnosti, konačno slijetanje na vodu proteklo je glatko i prema planu.

Posljednji trenuci povratka bili su najzahtjevniji: kapsula je pri ulasku u atmosferu dosegnula ekstremne brzine i temperature, što je bio ključni test njezinog toplotnog štita. Međutim, sistem je izdržao, padobrani su se uredno otvorili i Orion je meko sletio na površinu okeana.

Slijetanje se dogodilo oko dva sata ujutro po našem vremenu.

Ova misija ključni je korak u NASA-inom programu Artemis, čiji je cilj trajni povratak ljudi na Mjesec, a potom i slanje astronauta na Mars.

Posadu Artemis II činili su komandant Reid Viseman, pilot Viktor Glover te specijalisti Kristina Koh i Jerem Hansen iz Kanade.

Njihovo ime ostaće upisano u istoriju: Koh je prva žena, Glover prvi Afroamerikanac, a Hansen prvi neamerikanac koji su doplovili do lunarne orbite.

Tokom desetodnevnog putovanja testirali su ssisteme za održavanje života u Orionu i preletjeli tamnu stranu Mjeseca, prikupivši dragocjene podatke za misiju Artemis 3– onu koja bi trebala donijeti i samo slijetanje na Mjesečevu površinu.

NASA je cijeli povratak prenosila uživo, a svi parametri tokom leta bili su u skladu s očekivanjima. Uspješnim završetkom ove misije otvorena je nova era svemirskih istraživanja.