Nova pobjeda Borca, pao Rudar

10.04.2026 23:11

ФК Борац
Fudbaleri Borca u 28. kolu Premije lige BiH savladali su Rudar iz Prijedora rezultatom 2:0.

Već u 16. minutu slomljen je otpor Rudara kada je Luka Juričić zatresao mrežu.

Isti igrač još jednom je zatresao mrežu ubrzo nakon gola, ali je ovaj pogodak poništen zbog ofsajda.

Konačan rezultat postavljen je u 66. minutu. Ovaj put strijelac je bio sjajni Miloš Jojić.

Do kraja utakmice Borac nije dozvolio nikakvo iznenađenje, ali nije ni na drugoj strani bilo izglednijih prilika pa je rezultat ostao nepromijenjen.

U narednom kolu Rudar gostuje Širokom, a Borac dočekuje ekipu Veleža.

