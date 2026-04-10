Marko Arnautović ide u penziju

Marko Arnautović će nastupiti za Austriju na predstojećem Svjetskom prvenstvu koje se održava ovoga ljeta, nakon čega će se povući iz reprezentacije.

“Bili smo tri puta na Euru, ali nismo na Mundijalu. To je naš cilj. To je moj lični cilj. Znam da je to to poslije Mundijala”, rekao je Arnautović za “Oe24” prošlog ljeta.

Ostaje da vidimo da li će ostati pri toj odluci i dalje.

Košarka Partizan izdao hitno saopštenje koje se tiče Duška Vujoševića

U svakom slučaju Arnautović će u penziju otići kao rekorder reprezentacije Austrije po broju odigranih utakmica i postignutih golova.

Napadač Crvene zvezde je za nacionalni tim odigrao 132 utakmice i postigao 47 golova.