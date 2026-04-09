Logo
Large banner

Spektakl na Marakani: Zvezda slavila protiv Spartaka

Autor:

ATV
09.04.2026 22:44

Komentari:

Српски фудбалер Срђан Мијаиловић у бијелом дресу ФК Црвена звезда води лопту у нападу свог тима.
Foto: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u 30. kolu Superlige Srbije ekipu Spartaka iz Subotice rezultatom 3:2.

Ova aprilska noć će da ostane upamćena po nevjerovatnom, gotovo nezamislivom dostignuću jednog čovjeka - Aleksandra Kataija.

Pred nekoliko hiljada vjernih navijača na stadionu "Rajko Mitić" viđena je uzbudljiva fudbalska predstava, ali je sva svjetla pozornice ukrao „Magiko“.

Momak iz Srbobrana večeras nije samo donio pobjedu svom timu, već je svoje ime upisao u vječnost crveno-bijele porodice.

Golovima protiv Subotičana, Katai je postao drugi najbolji strijelac u istoriji Crvene zvezde.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandar Katai

Marakana

FK Crvena zvezda

FK Spartak

Sportski rekordi

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner