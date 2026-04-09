Spektakl na Marakani: Zvezda slavila protiv Spartaka

Foto: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u 30. kolu Superlige Srbije ekipu Spartaka iz Subotice rezultatom 3:2.

Ova aprilska noć će da ostane upamćena po nevjerovatnom, gotovo nezamislivom dostignuću jednog čovjeka - Aleksandra Kataija. Pred nekoliko hiljada vjernih navijača na stadionu "Rajko Mitić" viđena je uzbudljiva fudbalska predstava, ali je sva svjetla pozornice ukrao „Magiko“. Momak iz Srbobrana večeras nije samo donio pobjedu svom timu, već je svoje ime upisao u vječnost crveno-bijele porodice. Golovima protiv Subotičana, Katai je postao drugi najbolji strijelac u istoriji Crvene zvezde.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.