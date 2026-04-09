Slot maksimalno kaznio Salaha: Ovo se Egipćaninu nikad nije dogodilo

Mohamedu Salahu u Parizu se dogodilo ono što tokom boravka u Liverpulu nikada nije.

Egipćanin je prvi put u svojoj karijeri u Liverpulu odgledao cijelu utakmicu Lige šampiona s klupe za rezerve.

U prethodne 82 utakmice u kojima je Salah bio u sastavu Liverpula, uvijek je nastupio u najelitnijem evropskom takmičenju.

Ipak, trener Arne Slot odlučio se za defanzivnu formaciju s petoricom u zadnjoj liniji u prvom meču četvrtfinala protiv aktuelnog prvaka PSŽ-a, te je prednost na desnoj strani dao Džeremijeu Frimpongu.

Slot je u završnici utakmice iskoristio maksimalnih pet izmjena. Uveo je Endija Robertsona, Kurtisa Džonsa, Kodija Gakpa i Aleksandera Isaka. Samo je Salah ostao na klupi.

- Mislim da se u završnici više radilo o preživljavanju nego o tome da smo imali ikakvu šansu da postignemo gol. Bilo je to 20 do 25 minuta u kojima smo se samo branili. Salah ima mnogo kvaliteta, ali ako se mora 20 do 25 minuta braniti u vlastitom kaznenom prostoru, bolje je sačuvati njegovu energiju za naredne utakmice - objasnio je Slot nakon meča.

Salah će na kraju ove sezone napustiti Liverpul.

PSŽ je u prvom četvrtfinalnom meču nadigrao Redse rezultatom 2:0.

Revanš se igra naredne sedmice na Anfield Roadu.

