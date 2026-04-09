Slot maksimalno kaznio Salaha: Ovo se Egipćaninu nikad nije dogodilo

Komentari:0
Mohamedu Salahu u Parizu se dogodilo ono što tokom boravka u Liverpulu nikada nije.
Egipćanin je prvi put u svojoj karijeri u Liverpulu odgledao cijelu utakmicu Lige šampiona s klupe za rezerve.
U prethodne 82 utakmice u kojima je Salah bio u sastavu Liverpula, uvijek je nastupio u najelitnijem evropskom takmičenju.
Ipak, trener Arne Slot odlučio se za defanzivnu formaciju s petoricom u zadnjoj liniji u prvom meču četvrtfinala protiv aktuelnog prvaka PSŽ-a, te je prednost na desnoj strani dao Džeremijeu Frimpongu.
Slot je u završnici utakmice iskoristio maksimalnih pet izmjena. Uveo je Endija Robertsona, Kurtisa Džonsa, Kodija Gakpa i Aleksandera Isaka. Samo je Salah ostao na klupi.
- Mislim da se u završnici više radilo o preživljavanju nego o tome da smo imali ikakvu šansu da postignemo gol. Bilo je to 20 do 25 minuta u kojima smo se samo branili. Salah ima mnogo kvaliteta, ali ako se mora 20 do 25 minuta braniti u vlastitom kaznenom prostoru, bolje je sačuvati njegovu energiju za naredne utakmice - objasnio je Slot nakon meča.
Salah će na kraju ove sezone napustiti Liverpul.
PSŽ je u prvom četvrtfinalnom meču nadigrao Redse rezultatom 2:0.
Revanš se igra naredne sedmice na Anfield Roadu.
Fudbal
19 h0
Fudbal
19 h0
Republika Srpska
20 h0
Košarka
23 h0
Najnovije
Najčitanije
18
36
18
26
18
20
18
12
17
58
Trenutno na programu