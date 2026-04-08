PSŽ savladao Liverpul, ali na Enfild putuje samo sa dva gola prednosti

Хвича Кварацкхелија из ПСЖ-а пробија се кроз линију на путу ка постизању другог гола за свој тим током прве утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Пари Сен Жермена и Ливерпула у Паризу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Fudbaleri Pari Sen Žermena pobijedili su Liverpul rezultatom 2:0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona odigranoj u Parizu.

Strijelci za domaći tim bili su Dezire Due u 11. i Hviča Kvarachelija u 65. minutu.

PSŽ je poveo već u 11. minutu nakon udarca Duea sa lijeve strane, koji je uz devijaciju Gravenberha prevario golmana gostiju.

Dominacija domaćina: Parižani su u uvodnim fazama meča imali posjed lopte veći od 80 odsto, dok je Liverpul prilike tražio uglavnom preko Virca i Frimponga.

Uloga Mamardašvilija: Golman Liverpula zaustavio je nekoliko izglednih prilika Duea, Kvarachelije i Dembelea, čime je spriječio ubjedljiviji poraz svog tima.

U 65. minutu, na asistenciju Žoaa Neveša, Kvarachelija je izašao ispred golmana, zaobišao ga i pogodio za konačnih 2:0.

Sudija Hose Marija Sančes je u 70. minutu prvobitno dosudio penal za PSŽ nakon starta Konatea, ali je nakon pregleda snimka poništio odluku.

PSŽ je do kraja meča pogodio stativu preko Dembelea, dok je Mendes propustio priliku iz kontranapada.

