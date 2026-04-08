Prema vjerovanju ovu biljku sutra treba posaditi: Evo koji običaji se još vežu za Veliki četvrtak

08.04.2026 22:57

Сијање баште, сјетва
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju sutra Veliki četvrtak, sjećanje na posljednju večeru Isusa Hrista sa apostolima.

Veliki četvrtak je jedan od najznačajnijih dana u toku Velike, Strasne nedjelje, koja predstavlja posljednju nedjelju Vaskršnjeg posta i traje do samog Vaskrsa.

Na ovaj praznik ustanovljena sveta tajna pričešća. Prema jevanđelima, Isus je blagoslovio hljeb i podijelio ga apostolima uz riječi: "Ovo je tijelo moje koje se za vas lomi radi oproštenja grijehova". Uzeo je zatim čašu vina i rekao im: "Pijte iz ove čaše svi, ovo je krv moja Novoga Zavjeta, koja se proliva za vas i za mnoge, radi otpuštanja grijeha."

Zato se na liturgijama vjernici pričešćuju hljebom ili naforom, tijelom Hristovim, i vinom, koje je simbol njegove krvi prolivene za spas ljudskog roda. Tajna večera je bila Isusova posljednja zajednička večera sa dvanaestoricom apostola prije raspeća.

Pričest donosi oproštaj od grijehova

Na Veliki četvrtak nema veselja. Kod nekih pravoslavnih naroda i u pojedinim krajevima Srbije sutra se farbaju jaja, dok vjernici u Rusiji mijesi vaskršnji slatki kolač.

Ovaj praznik je određen za pričešće vjernika koji su postili na vodi najmanje pet dana. Vjeruje se da pričest donosi oproštaj i najvećih grijehova, ukoliko se poštovao pravoslavni kanon.

Završetkom liturgije prestaje se sa zvonjenjem u crkvi, već se klepa odnosno udara u drvenu dasku, i tako sve do sahrane Hristove. Dozvoljeno je sutra jesti na ulju i popiti nešto vina.

Prvo ofarbano jaje na Veliki četvrtak zove se strašnik

Na Kosovu i Metohiji se na Veliki četvrtak farbaju jaja. Prvo ofarbano jaje naziva se strašnik. Prema predanju, štiti kuću od bolesti, uroka i vremenskih nepogoda.

Svi radovi u polju su sutra zabranjeni, osim sijanja lubenice. Vjerovalo se da će lubenice, ako se posiju upravo na Veliki četvrtak, biti bogatog roda.

Za Veliki četvrtak vezuje se i običaj da žene odlaze na rijeku gdje pale svijeće, koje pričvršćuju na malim daskama i puštaju niz vodu. Ovaj ritual posvećen je dušama mrtvih.

U pojedinim krajevima ranije su obavljane obredne radnje oko stoke, kako bi bila zdrava, jaka.

U manastiru Tronoša na Veliki četvrtak pali se velika svijeća nekoliko desetina kilograma teška. Ostavlja se da gori određeno vrijeme jer treba da se pali tokom čitave godine pali, do Velikog četvrtka naredne godine.

