Iako je život pjevačice Vesne Zmijanac decenijama pod lupom javnosti, malo ko zna detalje njene bolne porodične priče i teškog odnosa sa pokojnom majkom Kovinom. Iza njene blistave karijere krije se teška sudbina.

Krajem jeseni 1966. godine, Kovina je tada maloj Vesni saopštila da će, čim krene u školu, morati da je napusti i ode na rad u Beč zbog siromaštva. Vesnini roditelji su bili razvedeni, a njen otac Dušan je pošteno slao novac za njeno izdržavanje, što je, prema Vesninim riječima, bilo sasvim dovoljno.

D‌jevojčici tada nije bio jasan majčin odlazak, jer njoj nije bio potreban komforniji život i novac, već očajnička potreba za majčinom ljubavlju i blizinom. Nakon majčinog odlaska, brigu o Vesni preuzela je baka u prigradskom naselju Kovači kraj Kraljeva.

Ovaj događaj ostavio je dubok trag na pjevačicu.

"Ono što sigurno znam jeste da sam ja tada u mojoj predstavi o njoj izgubila majku, a ona u meni kćerku. Sve ono što se kasnije događalo nije moglo sastaviti tu pukotinu, ma koliko se i ona i ja trudile", izjavila je Vesna.

U svojoj autobiografskoj knjizi, koju je sklapala pune tri godine kopajući po sopstvenim dnevnicima i najbolnijim sjećanjima, Vesna je priznala da je njihov odnos bio ispunjen uzajamnim optuživanjima i nepristajanjem na različitosti. Pjevačica je jednom prilikom istakla da bi bila ponosna da je njena majka danas živa, kako bi mogla da joj pokaže stranice te knjige.

Ipak, njihov dugogodišnji jaz prekinula je tek smrt, a Vesna se u knjizi na emotivan način osvrnula na konačni rastanak od majke Kovine.

Vesna je u svojoj knjizi napisala da se njen tridesetšestogodišnji nesporazum sa majkom završio tek kada je ona preminula. Naglasila je da njihova ljubav nikada nije bila pravilno shvaćena i iskorišćena, a da je njihovo zajedništvo bilo pokidano i narušeno, kao i da nikada nisu uspjele da zadovolje potrebu da ona ima majku, a njena majka kćerku, prenosi Express.

"Živjela je teško sa bakom i dekom"

Vesna Zmijanac je rođena u Nikšiću, ali put ju je još kao malu odveo u naselje Kovači, nedaleko od Kraljeva. Tu je odrasla, tu je išla u školu, a tu je počela i svoje prve muzičke korake, o čemu pričaju mještani naselja u kom je pjevačica živjela, samo za emisiju "Metar moga sela".

Vesna je odrasla sa bakom i dekom, ali je tokom odrastanja ništa nije spriječilo da hrabro prati svoje snove.

Odmah na ulasku u naselje Kovači, ekipi emisije "Metar moga sela" svi su znali da objasne gd‌je se nalazi kuća pjevačice.

Kuća u kojoj je Vesna odrasla je urušena i napuštena, a u istom dvorištu se nalazi kuća njenih rođaka, prenose Magazin Novosti.