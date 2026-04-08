Znamo ga kao Barona u "Kenguru", a da li biste ga prepoznali ulozi poznatog političara

08.04.2026 08:57

Сцена из филма Кенгур у којој Барон, глумац Предраг Пеђа Бјелац гледа у камеру током своје сцене
Kao što je poznato, na RTS-u se emituje dokumentarno-igrani serijal "Tito-između istoka i zapada", gdje možemo da vidimo i puno poznatih glumaca.

Svoje mjesto u glumačkoj podjeli našao je i Predrag Peđa Bjelac, koga znao po liku Barona u filmu "Kad porastem biću kengur".

Podsjetimo se i scene iz "Kengura", gdje možemo vidjeti glumačku bravuru Peđe Bjelca:

Predrag sada ima novu ulogu. Za potrebe navedenog serijala glumi poznatog političara, Leonida Iljiča Brežnjeva, nekadašnjeg sovjetski državnika, generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog Saveza od 1964. do 1982. godine, predsjednika Prezidijuma Vrhovnog Sovjeta, piše Telegraf.

Bjelić kao Brežnjev

