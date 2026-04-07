Dobre vijesti za Zoricu Brunclik

Muzička diva Zorica Brunclik poslije teškog perioda i operacije vraća se u Pinkove zvezde, saznaje Telegraf.

Naime, ona će se već krajem aprila vratiti u crvenu stolicu muzičkog takmičenja, a koliko publika, toliko i njene kolege ovaj trenutak isčekuju sa nestrpljenjem.

Kako navodi izvor blizak Telegrafu, oporavak pjevačice ide po planu i prognozama ljekara.

"Njeno stanje se znatno popravilo, oporavak teče procesom koji su joj predvideli lekari. Sve ide baš kako treba. Ona polako vraća snagu, pa će se krajem aprila vratiti u Pinkove zvezde", poručio je izvor.

Poznat je i tačan datum kada se Zorica vraća na male ekrane, ali sve se čuva u strogoj tajnosti.

Voditeljka Bojana Lazić stigla je raspoložena na snimanje muzičkog takmičenja "Pinkove Zvezde", juče, 6. aprila.

Ona je otkrila da bi Zorica Brunclik trebalo da se vrati u takmičenje uskoro.

"Ja se nadam da će se Zorica vratiti prije duela, tu je Kemiš sada. On se ne bi pojavljivao ovdje da Zorica nije dobro, raspoložen je", otkrila je voditeljka za medije.