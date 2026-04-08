Voditeljka otkrila informacije o stanju Zorice Brunclik: Već učestvuje u snimanjima

Voditeljka Bojana Lazić danas je među prvima stigla na snimanje "Pinkovih zvezda". Kao i uvijek, bila je raspoložena da prokomentariše neke aktuelne teme i dešavanja na estradi.

Iako je, kako kaže, sustigao umor zbog svakodnevnih snimanja, priznaje da mora da radi i da je raspoložena.

- Ja sam uvijek lijepo raspoložena, to je opšte poznato. Još ove nedjelje, ovo mi je šesti dan da radim od ujutru do uveče. Ne osjećam noge, ali moram da radim - kaže ona, pa u šali otkriva odakle crpi energiju:

- Ne znam ni sama, ovo je posljednji talas moje mladosti - rekla je kroz smijeh.

Bojana je nedavno pazarila skupojceni automobil, a kako je otkrila, još uvijek ga nije uzela kod sebe.

- Auto je stigao prekjuče, ali još nisam stigla da odem po njega. Nadam se da ću ugrabiti da odem sutra ili poslije Vaskrsa, kada se vratim sa puta.

O povratku Zorice Brunclik

Bojana je istakla da se Zorica vraća prije duela, što bi trebalo da bude krajem aprila.

- Šta sam vam ja rekla? Da će se vratiti! Očekujemo je uskoro, prije duela, evo vidjećete ako sam slagala... A ja sam baba Vanga. Znam da je Zorica dobro, da će sve biti dobro i da će se vratiti. Zorica nas je sve vrijeme pratila pozdravljala, putem linka. Vratiće se Zorica, ja vam garantujem prije duela... Nadam se da će to biti za nepuni mjesec dana - kaže ona.

Voditeljka je otkrila da se Zorica dopisuje sa suprugom Miroljubom Aranđelovićem Kemišom tokom snimanja i da su na liniji te da sugeriše kandidatima šta da pjevaju, obuku i da im je svije vrijeme mentorka.

