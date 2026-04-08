Budimir: Specijalna brigada - vrh koplja koji je štitio Srpsku

Specijalna brigada policije i njeni odredi bili vrh koplja u oružanoj borbi za odbranu Republike Srpske, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimiru u Zvorniku tokom obilježanja 34 godine od formiranja Centralnog odreda Specijalne brigade policije.

Budimir je rekao novinarima da je polaganje vijenaca kod spomen-ploče za 12 poginulih pripadnika Specijalnog odreda policije dio obilježavanja Dana policije Republike Srpske.

"Čast mi je što sam ovd‌je u Zvorniku i što ćemo povodom 4. aprila - Dana policije položiti vijence i pomoliti se za naše pale drugove iz Odbrmabeno-otadžbinskog rata, koji dolaze iz Centralnog odreda policije, a koji je bio jezgro iz koga je nastala Specijalna brigada policije", istakao je Budimir tokom obilježavanja kojem je prisustovao i zamjenik komandanta Specijalne brigade policije, general Ljubomir Borovčanin.

On je dodao da su se ovi ljudi časno borili u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, te da je zavjet svih generacija da se sjećaju svetih ratnika koji su pali za otadžbinu.

Budimir je dodao da je MUP Republike Srpske uspostavio dugotrajni partnerski odnos sa komandantima odreda i Specijalne brigade, jer je njihovo iskustvo od velike koristi.

General Borovčanin je naglasio da su to ljudi koji su postavili temlje na osnovu kojih je nastala stabilna država Republika Srpska, u kojoj slobodne živimo.

"Kada pričamo o istoriji Centralnog odreda Specijalne brigade policije, treba čovjek pažljivo da sluša pa da shvati da li je to istorija brigade ili je to istorija Republike Srpske", rekao je Borovčanin.

Borovčanin je istakao rekao da su, nažalost, mnogi saborci položili svoje živote i da su to bili ljudi od časti koji su kretali u borbu za slobodu srpskog naroda, iako su znali da se, vjerovatno, neće vratiti.

Predsjednik Veterana Centralnog odreda Željko Janković podsjetio je da je Specijalna brigada policije nastala pod‌jelom Specijalne jedinice bivšeg Sekretarijata unutrašnjih poslova BiH kada su svi Srbi izašli iz te jedinice i krenuli u oslobađanje Srednje policijske škole na Vracama u Sarajevu.

Janković je istakao da je odatle i krenuo ratni put Centralnog odreda i Specijalne brigade policije Republike Srpske.

"Bili smo na svim ratištima širom Republike Srpske kao jedna od respektabilnih jedinica koja je sačuvala narod Republike Srpske, istovremeno braneći Republiku Srpsku", rekao je Janković i dodao da je Specijalna brigada imala centralni i devet odreda raspoređenih ravnomjerno po Republici Srpskoj da bi imali bolju operativnost na terenu.

Podsjećajući da je Centralni odred bio okosnica Specijalne brigade policije, Janković je rekao da se u Zvorniku, sjedištu odreda, nalazi spomen-ploča za 12 poginulih pripadnika Centralnog odreda kojih se nekadašnji pripadnici uvijek sjete i sa porodicama poginulih evociraju uspomene.

Prilikom oslobađanja policijske škole na Vracama poginuli su pripadnici Centralnog odreda Mile Lizdek i Milorad Pupić, čija su imena i fotorafije sa još 10 poginulih specijalaca uklesana na spomen-ploču u Zvorniku.

Ljilja Lizdek, supruga prvog poginulog policajca 4. aprila 1992. godina na Vracama Mila Lizdeka, rekla je da je, sjećajući se tih dana, bilo strašno, da je ostala sama sa dvoje d‌jece od pet i šest godina, ali da je prebrodila sve nevolje i teškoće uz pomoć MUP-a Republike Srpske.

Ona je dodala da je njena kćerka Aleksandra, dobila pištolj Specijalne brigade policije kao uspomenu, povodom 34 godine obilježavanja dana pogibije njenog osa Mila Lizdeka, koji je poklon od firme Tehnički remont Bratrunac.

Položeni su i vijenci na spomen-obilježje poginulih policajaca Centralnog odreda Specijalne brigade policije.

Današnjem obilježavanju prisustvovali su i ratni komandant Centralnog odreda Specijalne brigade policije Goran Abazović, gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović, članovi porodica poginulih policajaca i predstavnici boračkih organizacija i udruženja, prenosi Srna.