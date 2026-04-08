"Važno što je Tramp Mlađi prepoznao potrebu da Amerikanci dođu u Republiku Srpsku"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je za Republiku Srpsku važna poruka što je Donald Tramp Mlađi prepoznao potrebu da bi bilo dobro da Amerikanci dođu ovd‌je i upoznaju realni svijet.

"Druga njegova snažna poruka vezana je za hrišćanstvo u cjelini, što u Americi poprima jednu od najvažnijih tema imajući u vidu aktuelne globalne procese, a kod nas je još na nivou razmišljanja, a ne javnog diskursa", izjavio je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je rekao da je treća poruka Trampa Mlađeg izrazita usmjerenost ka biznisu i poslovima budućnosti, što se prije svega odnosi na energetiku i obezbjeđivanje što više energenata koji su u fokusu američkog društva.

On je rekao da je Tramp Mlađi važna politička ličnost, da je učestvovao u izbornoj kampanji svoga oca i veoma je cijenjen član Republikanske partije.

"Treba gledati i na sponu Republike Srpske i nove američke administracije, jer smo sa prethodnom administracijom imali veoma negativna iskustva. To nije Amerika sa kojim bismo mi sarađivali. Trampova struktura omogućava da mi danas komunicioramo i održavamo visok nivo komunikacije", istakao je Dodik.

On je naglasio da je posjeta Donalda Trampa Mlađeg Banjaluci bila potpuno bezbjedno pokrivena, te da nije ostavljena mogućnost bilo kakvog ekscesa.

"To nije bilo nimalo lako, već veoma zahtjevno, jer je ovaj događaj održan u perspektivno mogućem bezbjednosnom ugrožavanju", rekao je Dodik.

On je dodao da svaki član porodice američkog predsjednika Donalda Trampa ima isti bezbjednosni režim, kao i sam predsjednik Tramp.

Dodik je izrazio zadovoljstvo što je postignuto primirje u ratnom sukobu na Bliskom istoku, ističući da je vidljivo kako je svijet međuzavisan.

"Čim imate jedan problem na bilo kojoj tački svijeta, on se desi ovd‌je", naveo je Dodik.

Kako navodi Srna, on je rekao da vjeruje da će se sada smiriti cijene nafte i naftnih derivata koje su bile u ekspanziji.

"Ono što je ušlo do sada po skupim cijenama biće održano, a ono što sada bude dolazilo po jeftinijim cijenama tražiće se snižavanje i vraćanje cijena na prethodni nivo", kaže Dodik.