Na kom mjestu u domu treba držati jaje čuvarkuću?

Офарбана васкршња јаја.
Vaskrs je jedan od najljepših i najvažnijih praznika u godini, a sa sobom nosi brojne običaje koji se prenose s koljena na koljeno. Među njima posebno mjesto zauzima čuvarkuća – prvo ofarbano crveno jaje koje ima posebnu simboliku u svakom domu.

Iako mnogi danas farbaju jaja iz zabave i dekoracije, malo ko zna da čuvarkuća ima dublje značenje i da se ne drži bilo gdje u kući.

Čuvarkuća je prvo jaje koje se farba za Vaskrs i po pravilu je crvene boje. Vjeruje se da ono simbolizuje zaštitu, zdravlje i blagostanje ukućana, ali i da tokom cijele godine "čuva" dom od loših stvari.

Gdje se drži čuvarkuća?

Postoji jasno pravilo koje se poštuje u mnogim domovima – čuvarkuća se ne drži bilo gdje.

Najčešće se stavlja:

  • pored ikone
  • na posebno, mirno mjesto u kući
  • na uzvišeno i čisto mjesto, daleko od buke

Vjeruje se da upravo takvo mjesto omogućava da jaje "djeluje" i štiti dom tokom cijele godine. U nekim krajevima Srbije običaj je da se čuvarkuća drži u blizini slavske svijeće ili na mjestu koje ima poseban značaj za porodicu.

Gdje nikako ne treba da stoji čuvarkuća

Prema starim verovanjima, čuvarkuću ne treba ostavljati:

  • u kuhinji
  • pored prozora
  • na mjestima gdje je prometno ili bučno

Smatra se da takva mjesta "razbijaju" njenu simboliku i umanjuju njen zaštitni značaj.

Šta se radi sa starom čuvarkućom?

Kada dođe sljedeći Vaskrs, stara čuvarkuća se ne baca tek tako. Vjeruje se da je tokom godine "upila" sve loše stvari, pa je treba pravilno ukloniti.

Najčešći običaji su:

  • zakopavanje u zemlju
  • bacanje u rijeku
  • ostavljanje u prirodi

Na taj način se simbolično završava jedan ciklus i pravi mjesto za novu čuvarkuću.

