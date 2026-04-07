Tzv. kosovska policija uhapsila dva poštara jer su raznosili srpsku poštu?

Takozvana kosovska policija privela je danas u Sjevernoj Mitrovici dvojicu muškaraca za koje se sumnja da su službenici Pošte Srbije.

- Raznosili su srpsku poštu na Kosovu, što je nelegalno, to su bili sudski pozivi, sudska rješenja, pisma poreske uprave i drugo. Otvoren je slučaj za privredni kriminal - rekao je za Kosovo onlajn zamjenik direktora Kosovske policije za region Sjever Veton Eljšani i dodao da se istragom bavi Odjeljenje za ekonomski kriminal u Mitrovici.

Savjeti Posadite ovu biljku pored paradajza: Otjeraće sve štetočine

Inače, u avgustu 2024. godine Kosovska policija upala je i zatvorila devet ekspozitura Pošte Srbije u četiri opštine na sjeveru Kosova – u Sjevernoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu, jer kako je tada navedeno, „nisu registrovane u nadležnim institucijama Kosova“.

