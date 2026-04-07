Logo
Large banner

Tzv. kosovska policija uhapsila dva poštara jer su raznosili srpsku poštu?

Autor:

ATV
07.04.2026 19:03

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Takozvana kosovska policija privela je danas u Sjevernoj Mitrovici dvojicu muškaraca za koje se sumnja da su službenici Pošte Srbije.

- Raznosili su srpsku poštu na Kosovu, što je nelegalno, to su bili sudski pozivi, sudska rješenja, pisma poreske uprave i drugo. Otvoren je slučaj za privredni kriminal - rekao je za Kosovo onlajn zamjenik direktora Kosovske policije za region Sjever Veton Eljšani i dodao da se istragom bavi Odjeljenje za ekonomski kriminal u Mitrovici.

Inače, u avgustu 2024. godine Kosovska policija upala je i zatvorila devet ekspozitura Pošte Srbije u četiri opštine na sjeveru Kosova – u Sjevernoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu, jer kako je tada navedeno, „nisu registrovane u nadležnim institucijama Kosova“.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kosovo i Metohija

Policija

hapšenje

poštar

privođenje

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner