Obrušio se kran težak 350 tona, jedna osoba poginula

Na gradilištu kod Brankovog mosta u Beogradu obrušio se kran koji je nosio metalnu konstrukciju tešku oko 350 tona, pri čemu je jedna osoba poginula, a dvije su povrijeđene, potvrđeno je iz Hitne pomoći.
Kako RTS nezvanično saznaje, dva radnika su povrijeđena.
Povrijeđeni su, kako RTS saznaje, prevezeni u Urgentni centar.
Kako dodaju, iz Hitne pomoći su potvrdili da je jedna osoba stradala. Na terenu su dvije ekipe Hitne pomoći.
Kran je bio natovaren metalnom konstrukcijom teškom 350 tona, nezvanično saznaje RTS.
