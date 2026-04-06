Trudnica ostala zarobljena u automobilu koji je sletio u jezero

ATV
06.04.2026 20:50

Prava drama sa srećnim završetkom odigrala se kod Livočkom jezeru, kada je automobil u kojem se nalazila jedna ženska osoba, za koju se navodi da je u drugom stanju, sletio pravo u vodu.

Zahvaljujući brzoj reakciji mještana, izbjegnuta je tragedija. Snimci sigurnosnih kamera zabilježili su trenutak kada su građani pritrčali u pomoć, a jedan od njih je, ne oklijevajući, skočio u jezero.

Prema navodima koje prenose lokalni mediji na albanskom jeziku, čovjek koji je izvukao ženu iz potopljenog automobila je Faton Tahiri. Zahvaljujući njegovom požrtvovanju, žena je izvučena na sigurno i, srećom, nije zadobila ozbiljnije povrede.

Policija se još uvijek nije zvanično oglasila povodom ovog udesa, iako su tamošnji mediji uputili zvanične upite nadležnim organima.

(Telegraf.rs)

