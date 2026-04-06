Uhapšen muškarac: Pucao na policiju tokom potjere

Muškarac M.B. danas je tokom policijske potere u Novom Sadu pucao na policiju, nakon čega je poslije opsežne potrage uhapšen kod Mošorina, prenose beogradski mediji.

Kako su mediji ranije prenijeli, M.B. je pištoljem prijetio jednom vozaču nakon čega mu je ukrao automobil i potom tim vozilom počeo da bježi od policije.

Uhapšen je nakon što su specijalci MUP-a sa njim pregovarali.

On se, bježeći od policije, kretao iz pravca Novog Sada ka Šajkašu i tada je policija, blokirala pojedine ulaze iz grada.

Gradovi i opštine Grad u Srpskoj uvodi besplatan internet u centru

Kako su mediji prenijeli, taj muškarac je od ranije poznat policiji i bio je praćen, a onda je počeo da bježi kako bi izbjegao hapšenje.