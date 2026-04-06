Logo
Large banner

Teška nesreća sa smrtnim ishodom: Muškarac stradao na licu mjesta

Autor:

ATV
06.04.2026 18:06

Komentari:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Jedna osoba je izgubila život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Banjica u opštini Glogovac (KiM), prenosi RTK1.

Portparolka policije za region Prištine Fljora Ahmeti istakla je da se saobraćajna nesreća dogodila danas oko 9:40 i da su u njoj učestvovali kamion i automobil.

"Kao posljedica sudara, jedna osoba (muškarac) je preminula. Njegovu smrt je na licu mjesta potvrdila medicinska ekipa", izjavila je Ahmeti.

Ona je dodala da regionalne saobraćajne jedinice istražuju okolnosti nesreće.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Kosovo i Metohija

poginuo muškarac

Hitna pomoć

Policija

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner