Teška nesreća sa smrtnim ishodom: Muškarac stradao na licu mjesta

Jedna osoba je izgubila život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Banjica u opštini Glogovac (KiM), prenosi RTK1.

Portparolka policije za region Prištine Fljora Ahmeti istakla je da se saobraćajna nesreća dogodila danas oko 9:40 i da su u njoj učestvovali kamion i automobil.

"Kao posljedica sudara, jedna osoba (muškarac) je preminula. Njegovu smrt je na licu mjesta potvrdila medicinska ekipa", izjavila je Ahmeti.

Ona je dodala da regionalne saobraćajne jedinice istražuju okolnosti nesreće.