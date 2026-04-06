D‌jevojka M. M. (25) teško je povrijeđena u teretani u jednom tržnom centru u Beogradu, kada su se na nju obrušili tegovi.

Kako mediji prenose, do nesreće je došlo kada je druga osoba, koja je trčala, povukla postolje, a tegovi su pali na d‌jevojku koja je bila ispod njih.

Ona je tom prilikom zadobila teške tjelesne povrede u vidu povreda grudnog koša i preloma grudnog dijela kičme, koje su joj konstatovane nakon što je sanitetom Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar.

