Šef VBA otkrio gdje je proizveden eksploziv: Imali smo informacije..

Šef Vojno bezbedonosne agencije (VBA) Đuro Jovanić otkrio je do sada nepoznate informacije nakon što je u Kanjiži pronađen eksploziv nekoliko stotina metara od gasovoda.

On je naglasio da postoji mnogo dezinformacija u medijima koje sugerišu da će Vojska Srbije optužiti Ukrajinu za moguću sabotažu.

"Danas se nakon uspješne akcije suočavamo sa dezinformacijama. Tragamo za tim licem i biće sigurno privedeno. Pitanje je samo hoće li istraga trajati tri dana ili više mjeseci. Ono što hoću da vam kažem jeste da dezinformacije se nastavljaju, dezinformacije koje ukazuju da će pripadnici vojske Srbije da rade za neku treću stranu tako što će pronaći ukrajinski eksploziv, a samim tim optužiti Ukrajince da su oni pokušali da izvrše ovu diverziju. Šta znači ko je proizvođač eksploziva? To ne znači da je to i naručilac. Po oznakama ne eksplozivu nedvosmisleno se vide da je proizveden u SAD. Da li će neko da kaže da u ovom momentu SAD-u odgovara ovako nešto? Upoznajte javnost, Vojska Srbije je ozbiljna institucija i doslovno će izvršiti svaki zadatak. Vojska Srbije se ne miješa u političke procese u Srbiji, a kamoli u drugoj zemlji. Mi nastavljamo sa radom. Ekipe rade sa pripremom svih dokaza koji su danas pronađeni. Mi ćemo vrlo brzo izaći sa novim informacijama", rekao je Jovanić.

On je današnja dešavanja ocijenio kao vrlo uspješnu akciju bezbjednosnih službi.

"Mjesecima smo ukazivali vrhovnom komandantu Aleksandru Vučiću da do nečega kao što je ovo može doći. Da budem iskren, naišli smo na skepticizam. Kao i u slučaju kada smo morali da prezentujemo relevantne pokazatelje da može doći do ugrožavanja kompresorskih stanica i gasne infrastrukture. Državno rukovodstvo koje vodi računa je reklo da je to izuzetno skupo, ali pored toga, iziskuje i ogromna naprezanja za pripadnike vojske. Ono što hoću da kažem da današnjoj operativnoj akciji je prethodio dobar operativni rad na terenu, dobra razmjena informacija sa srodnim službama. Raspolagali smo informacijama da će lice iz grupe migranata koje je vojno osposobljeno, pokušati da izvrši diverziju na gasnoj infrastrukturi. Ono sa čime smo se suočavali je bio veliki broj dezinformacija o vremenu i načinu.

Kod gasovoda pronađeno oko četiri kilograma plastičnog eksploziva

Dva ranca sa oko četiri kilograma plastičnog eksploziva i materijal za izradu eksplozivne naprave pronađeni su u rejonu sela Velebit, Zimonjić i Trešnjevac kod Kanjiže, u neposrednoj blizini gasovoda sa Mađarskom, rečeno je iz Višeg javnog tužilaštva u Subotici.

Nakon uviđaja obavljenog na dijelu puta između Gornjeg Brega i Vojvode Zimonjića dežurni tužilac je za TV "Pink" rekla da je slučaj kvalifikovan kao krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim djelom diverzije.

"Pronašli smo dva ranca u kojima se nalazilo oko četiri kilograma materije, za koju se pretpostavlja da se radi o plastičnom eksplozivu. Preduzećemo sve neophodne radnje da bude pronađen počinilac krivičnog djela", poručili su iz Tužilaštva.

Orban: Pojačavamo mjere bezbjednosti

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je danas, nakon sjednice Savjeta za odbranu te zemlje, da će vojne snage koje štite dio gasovoda Turski tok koji se nalazi u Mađarskoj biti dodatno pojačane.

Mađarski premijer je dodao da u tom incidentu nije bilo povrijeđenih, kao i da je predupređen "čin sabotaže". Orban je dodao da gasovod radi normalno i bez prekida.

Orban je u video-snimku objavljenom na njegovom nalogu na Fejsbuku zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na "brzom i efikasnom odgovoru", nakon što su srpske vlasti pronašle eksplozivnu napravu i sredstva za njeno aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku, nakon čega je Orban sazvao hitnu sjednicu Savjeta za odbranu.