Vučić: Pronašli smo dva velika ranca sa eksplozivom i štapinima

ATV
05.04.2026 09:50

Вучић: Пронашли смо два велика ранца са експлозивом и штапинима

Na par stotina metara od gasovoda našli smo dva velika ranca sa eksplozivom i štapinima, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući akciju policije i vojske koja se od jutros odvija na području Kanjiže.

"Našli su psi tragači, naša vojska i policija, na par stotina metara od gasovoda dva velika ranca sa eksplozivom i štapinima! Kompresprsku stanicu branimo kao Kragujevac i Niš, tamo ptica ne može da poleti, a ovo se desilo na severu Vojvodine, u obavještajnom smislu naši ljudi su obavili dobar posao, rekao je Vučić i dodao:

"Uviđaj je u toku, određeni tragovi postoje o kojima u ovom trenutku ne mogu da govorim. To je veliki prostor i veliko jezero pa su dugo tražili a helikopterske jedinice su mnogo pomogle".

On kaže da je razgovarao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

"Ja sam razgovarao as Viktorom Orbanom, kojeg sam upoznao sa prvim rezultatima istrage naših vojno-policijskih organa, u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku.

Vojno-bezbjednosna agencija će vas obavještavati u danu o svemu. Sreća pa su naši ljudi u obavještajnom smislu obavili dobar posao. Nadam se da će da uklone eksploziv bez žrtava.

Pročitajte više

Војска и полиција на подручју општине Кањижа

Srbija

Otkriven uzrok drame u Kanjiži: Evo zašto vojska i policija češljaju teren

23 h

0
Опсадно стање, полиција и војска блокирале путеве: Шта се дешава код Кањиже

Srbija

Opsadno stanje, policija i vojska blokirale puteve: Šta se dešava kod Kanjiže

23 h

0
Србин који не може да умре, Томислав 22 пута преварио смрт

Srbija

Srbin koji ne može da umre, Tomislav 22 puta prevario smrt

2 d

0
Грађани упозорени: Ово је строго забрањено у Србији

Srbija

Građani upozoreni: Ovo je strogo zabranjeno u Srbiji

3 d

0

Više iz rubrike

Војска и полиција на подручју општине Кањижа

Srbija

Otkriven uzrok drame u Kanjiži: Evo zašto vojska i policija češljaju teren

23 h

0
Опсадно стање, полиција и војска блокирале путеве: Шта се дешава код Кањиже

Srbija

Opsadno stanje, policija i vojska blokirale puteve: Šta se dešava kod Kanjiže

23 h

0
Османи више није предсједник тзв. Косово

Srbija

Osmani više nije predsjednik tzv. Kosovo

1 d

0
Изгорјела теретана Бранка Лазића

Srbija

Izgorjela teretana Branka Lazića

1 d

0

Vic dana: Došao Haso pijan u javnu kuću

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Mediji pišu: Počeli pregovori o prekidu vatre na 45 dana?

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

Gdje je pomoć u FBiH?: Kako su akcize sporne samo u Republici Srpskoj

