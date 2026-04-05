Vučić: Pronašli smo dva velika ranca sa eksplozivom i štapinima

Na par stotina metara od gasovoda našli smo dva velika ranca sa eksplozivom i štapinima, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući akciju policije i vojske koja se od jutros odvija na području Kanjiže.
"Našli su psi tragači, naša vojska i policija, na par stotina metara od gasovoda dva velika ranca sa eksplozivom i štapinima! Kompresprsku stanicu branimo kao Kragujevac i Niš, tamo ptica ne može da poleti, a ovo se desilo na severu Vojvodine, u obavještajnom smislu naši ljudi su obavili dobar posao, rekao je Vučić i dodao:
"Uviđaj je u toku, određeni tragovi postoje o kojima u ovom trenutku ne mogu da govorim. To je veliki prostor i veliko jezero pa su dugo tražili a helikopterske jedinice su mnogo pomogle".
On kaže da je razgovarao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.
"Ja sam razgovarao as Viktorom Orbanom, kojeg sam upoznao sa prvim rezultatima istrage naših vojno-policijskih organa, u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku.
Vojno-bezbjednosna agencija će vas obavještavati u danu o svemu. Sreća pa su naši ljudi u obavještajnom smislu obavili dobar posao. Nadam se da će da uklone eksploziv bez žrtava.
