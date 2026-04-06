Kovačević: Opozicija "raštimovani" orkestar koji ne bi mogao da vodi ni kiosk, a kamoli Srpsku

Opozicija djeluje kao "raštimovani" orkestar koji ne bi mogao da vodi ni kiosk, a kamoli Republiku Srpsku, rekao je za RTRS srpski delegat u Domu naroda PS BiH i portparol SNSD-a Radovan Kovačević, komentarišući posljednji sastanak i neslaganja unutar opozicije.

"Oni su se sastali, očekivali smo da čujemo čemu su razgovarali. Međutim, kada vi dođete u situaciju u kakvoj su oni da ne mogu da održe konferenciju za medije, jer se boje šta će jedni o drugima da kažu. Ne mogu ni da izdaju saopštenje, jer ne postoji bilo šta oko čega mogu da se usaglase", rekao je Kovačević.

Istakao je da oni nemaju ni jedne teme osim podjele fotelja.

"I kojih nema i kojih opet za njih neće biti", naveo je Kovačević.

Naglasio je da se vidi da opozicija nema nikakvu reakciju na izazove pred kojima se Srpska nalazi.

"Ne reaguju ni pojedinačno, a kamoli zajednički. Kada vidite da su se sve bošnjačke, sarajevske stranke ujedinile oko vjerskog poglavara, pa kažu sve nešto najgore o Srbima, o Republici Srpskoj, o tome da je ovo njihova zemlja, da smo mi ovdje podstanari, da smo mi ovdje gosti i da moramo da poštujemo njihova pravila i da opozicija nema nikakav odgovor na to, onda vam stvari budu potpuno jasne - rekao je Kovačević.

Kovačević je naglasio je da nezamislivo da Glavni odbor SNSD-a donese odluku da je predsjednik SNSD-a kandidat za bilo koju poziciju i da onda neko s tim trguje.

Ističe da bi za SNSD to bio kraj.

"A vidimo da SDS trguje i da se o tome razgovara. Dakle, Glavni odbor SDS-a, kao nekakve velike nekada državotvorne stranke, donio je odluku da je njihov predsjednik kandidat za predsjednika Republike i sada se o tom vode pregovori. To je nama nezamislivo. Druga stvar, ovaj drugi koji želi da bude neki veliki lider, Draško Stanivuković, kaže da on želi da bude kandidat za predsjednika Republike, jer pazite sada, molim vas, nema iskustvo i potrebno znanje da bi bio kandidat za člana Predsjedništva. To znači da je on Sarajevo stavio iznad Banjaluke", izjavio je Kovačević.

Naglasio je da onda prema Stanivukoviću predsjednik i lider Republike treba da bude neko ko nema iskustvo, ko nema obrazovanje, ko nema nikakvo znanje i ko ne zna ništa da radi.

"Mi to gledamo mnogo drugačije. Mi mislimo da predsjednik Republike Srpske mora da bude neko ko je ključni politički autoritet, mora da bude neko ko itekako ima i obrazovanje, znanje i iskustvo i i ko će jasno znati šta da radi, na koji način da vodi Republiku Srpsku", dodao je Kovačević.

Podsjetio na prethodne sukobe u opoziciji.

"Dalje, kada vidite da oni koji su do juče bacali drvlje i kamenje, jedni na druge, sada su se ujedinili samo oko toga kako da napadnu najveću stranku i kako da napadnu tog Nebojšu Vukanovića, kojem ako ništa ne možete da zamjerite je da je uvijek bio opozicionar", zaključio je Kovačević.