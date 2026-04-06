Ovo su neradni dani u Republici Srpskoj tokom vaskršnjih praznika

Neradni dani za vaskršnje praznike biće petak, nedjelja i ponedjeljak, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave.

"U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/07), za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani biće: -10.4. (pravoslavni Veliki petak), -12.4. (dan Vaskrsa) i -13.4.2026. godine (Vaskršnji ponedjeljak) "Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane", rečeno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave.

