Ovo su neradni dani u Republici Srpskoj tokom vaskršnjih praznika

Neradni dani za vaskršnje praznike biće petak, nedjelja i ponedjeljak, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave.
"U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/07), za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani biće:
-10.4. (pravoslavni Veliki petak),
-12.4. (dan Vaskrsa) i
-13.4.2026. godine (Vaskršnji ponedjeljak)
"Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane", rečeno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave.
