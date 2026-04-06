Inspekcije izrekle 450.000 KM kazni zbog marži

Pojačane kontrole marži na osnovne životne namirnice otkrile su brojne nepravilnosti na tržištu, ali i dovele do sniženja cijena, rekao je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.

Puhovac je naveo da su inspekcije već u prvim danima kontrole utvrdile desetine prekršaja i izrekle kazne u iznosu od oko 450.000 KM, te najavio da se nastavljaju sve do isteka važenja odluke, 1. juna.

- Odstupanja su bila značajna. Najbolji primjer je mlijeko, cijena koja je ranije iznosila 3,45 KM sada je snižena na 2,95 KM. To pokazuje koliko su marže bile visoke. Sličan trend vidljiv je i kod šećera, brašna, ulja, dječje hrane, pelena, ali i kod lijekova - rekao je Puhovac za Glas Srpske.

On je dodao da je u završnoj fazi i aplikacija za praćenje cijena.

Ukazao je i da je cilj da domaći proizvod bude prvi izbor, pojasnivši da su takvi proizvodi često nešto skuplji, ali su kvalitetniji, a novac ostaje u domaćoj ekonomiji.

Kada je riječ o ograničenju cijene goriva, ministar kaže da je teško sprovesti u praksi, jer se ne može efikasno kontrolisati, ali je naglasio da Republika Srpska već ima aktivne mjere, ograničenje marži na gorivo koje je na snazi još od perioda pandemije.

- Takođe, i odricanje od dijela akciza, odnosno 0,10 KM koliko od akcize pripada Republici Srpskoj, će direktno uticati na snižavanje cijena za građane i privredu. Sve opcije pratimo i razmatramo u skladu sa kretanjima na svjetskom tržištu - naveo je Puhovac.