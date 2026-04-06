Svi običaji do Vaskrsa: Ovo ne smijete da radite, vjeruje se da donosi nesreću

Ove sedmice ulazimo u posljednju nedjelju Vaskršnjeg posta, u kojoj su dani prožeti molitvom, pokajanjem i strogim postom. Svaki od njih ima duboko duhovno značenje, a prate ih i brojni narodni običaji koji pružaju duhovnu snagu, blagostanje i mir.

Ova nedjelja pred nama, posljednja nedjelja pred Vaskrs, koja počinje Strasnim ponedjeljkom, predstavlja vrhunac Velikog posta i vrijeme kada se hrišćani pripremaju za najveći trenutak vjere - Isusovo vaskrsenje.

Strasni ponedjeljak

Označava početak sedme nedjelje posta, poznate kao Velika nedjelja. Ovaj dan je nazvan "veliki", jer su se u ovom periodu dogodila ključna Hristova djela, pobjeda nad smrću, grehom i prokletstvom čime je otvorio put ka raju.

Po narodnom predanju, naziv "strasna" potiče od pojačanih molitvi, bdenja i posta, a u nekim delovima Srbije, parovi se tokom ove sedmice suzdržavaju od bračnih odnosa.

Ova nedelja je radna, jer se u njoj vrše velike pripreme za najveći praznik Vaskrs, kada se ništa ne radi.

Velika sreda

Velika srijeda je dan kada mnogi vjernici još uvijek nastavljaju sa svojim radnim obavezama, ali uz sve dublje posvećenje duhovnim pripremama za praznik.

Zanimljivo je da su žene, prema tradiciji, na ovaj dan izbjegavale šivenje, a stočna hrana bila je obavezna kako bi se stoka dobro pripremila za predstojeće svječanosti.

U nekim regionima Srbije, na Veliku srijedu čupalo se bilje, verujući da ima moć da štiti od zlih sila.

Veliki četvrtak

Veliki četvrtak je dan posvećen obradama u poljoprivredi, a jedini rad koji je bio dopušten bio je setva bostana. Smatralo se da je žetva na ovaj dan garancija za dobar prinos.

Žene su tog dana odlazile na reku, palile sveće i puštale ih niz vodu u znak sećanja na duše preminulih. Ovaj ritual je bio i znak poštovanja prema duhovima predaka.

Veliki petak

Veliki petak je dan kada se sjećamo Hristovog stradanja na krstu. Ovo je najstroži dan posta, jer je to vrijeme kada je Isus podnio najveće žrtve za spasenje čovječanstva.

Po narodnom vjerovanju, farbanje vaskršnjih jaja na Veliki petak ima duboko simbolično značenje.

U nekim krajevima, jaja se koriste i za zaštitu stoke, dok su u drugim vjerovanjima smještena u crkve kao znak poštovanja prema Hristovom grobu.

Velika subota, priprema za Vaskrs

Velika subota je dan kada mnogi vjernici nastavljaju sa farbanjem jaja, a posebno se ističe u tradicionalnim, gdje se jaja farbaju u crveno vjerujući da je crvena boja simbol Isusovog vaskrsnuća.

Ovaj dan je takođe vrijeme za pripremu posebnih vaskršnjih kolača, koji se ukrašavaju jajima i bosiljkom, čime se slavi život i obnovljeni duh.

Vaskrs, najveći hrišćanski praznik

Prema Jevanđelju, Isus je izdahnuo na Veliki petak, razapet na krstu. Sa krsta prešao u grobnicu, a na Vaskrs je pobjedio smrt i grijeh.

Ovaj praznik je temelj hrišćanske nade, jer kroz Isusovo vaskrsenje, vjernici dobijaju obećanje života i spasenja.

Na Vaskrs, sve što vjernici rade, od obilježavanja jaja do zajedničkog slavljenja, ima za cilj proslavu života, obnove i nade.

