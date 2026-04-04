Psiholog otkriva test od 30 sekundi koji pokazuje da li treba da date otkaz

Odluka da li dati otkaz jedna je od najvećih odluka u životu, ali psiholog i stručnjak za psihometriju na radnom mjestu Džordž Sik osmislio je test od 30 sekundi koji bi vam mogao pomoći da odlučite da li je vrijeme za promjenu.

Mnogi ljudi ostaju na istom poslu godinama jer im je poznat i bezbjedan, ali ovaj kratki test, tvrdi psiholog, može pokazati koliko ste zadovoljni svojom karijerom.

Kako test funkcioniše?

U razgovoru za Metro, ​​Sik je objasnio da se test zasniva na poređenju vašeg trenutnog posla sa onim u kojem ste bili najsrećniji. Prvi korak je da se sjetite posla koji vam je donio najviše zadovoljstva i da zapišete pet ključnih vrijednosti koje povezujete sa tim periodom.

Ove vrijednosti treba da budu pozitivne. Primjeri uključuju kreativnost, slobodu, etiku, sigurnost, autonomiju i stabilnost. Kada identifikujete svojih pet vrijednosti, prođite kroz njih jednu po jednu i procjenite koliko su prisutne na vašem trenutnom radnom mjestu. Ako samo nekoliko ovih vrijednosti odgovara vašoj trenutnoj ulozi, to bi mogao biti znak da je vreme za promjenu.

Kako interpretirati rezultat?

„Cilj je dati smisao i mjeru onim aspektima rada koje je teško objasniti, kao što je zadovoljstvo koje prevazilazi platu i titulu“, objasnio je Sik.

„Važno je da se sjetite posla na kojem ste bili najsrećniji ili trenutaka kada ste osjećali najviše zadovoljstva. Kako ste se tada osjećali? Da li je to bio posao o kome ste bili ponosni kada ste drugima pričali? Posao na kojem su vam dani proletjeli? Odgovori na ova pitanja otkriće obrasce u vašoj karijeri koji se mogu svesti na ključne karakteristike“, rekao je on.

Dodao je da iste uvide možete steći i posmatrajući šta vas motiviše u vašoj trenutnoj ulozi - na primjer, da li više volite sastanke i timski rad, što ukazuje na saradnju, ili rad sa manje sastanaka i više nezavisnosti, što ukazuje na autonomiju.

Psiholog takođe nudi jednostavno tumačenje rezultata: „Ako su ispunjene sve vaše osnovne vrijednosti, ili četiri od pet, vjerovatno ćete biti zadovoljni na tom radnom mjestu, čak i ako postoje svakodnevne tenzije ili problemi koje bi nadređeni mogao da riješi. Međutim, ako su ispunjene samo tri vrijednosti ili manje, malo je vjerovatno da će se situacija na poslu značajno poboljšati i možda je vrijeme da krenete dalje.“

Iako je napuštanje posla velika odluka o kojoj vredi konsultovati se sa voljenima, ovaj brzi test može poslužiti kao koristan alat za procjenu stvarnog zadovoljstva poslom.

(indeks)