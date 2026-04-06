Stručnjaci otkrivaju koliko je bezbjedno piti vodu od juče

Stručnjaci upozoravaju da voda koja stoji duže od 12 sati može postati pogodno okruženje za razvoj bakterija, ali ističu da je u većini slučajeva ipak bezbjedna za piće ako nije bila kontaminirana.

Navode da postoji granica kada je za zdravlje bolje prosuti tu čašu vode i uzeti novu.

Kristen Smit, dijetetičarka i portparolka Akademije za ishranu i dijetetiku, rekla je da se lično pridržava pravila od 12 sati za čašu vode. Nakon 12 sati, natoči novu čašu. Ipak, navodi da se voda stara jedan dan može popiti „sve dok nije bila izložena kontaminantima ili ostavljena nepokrivena“, prenosi net.hr.

Mikrobiolog Džejson Tetro, poznatiji kao „The Germ Guy“, takođe smatra da je 12 sati granica za pijenje vode koja je stajala. Prema njemu, problem ne dolazi toliko iz vazduha, već iz same česme.

Jedno istraživanje pokazalo je da se koncentracija bakterija u vodi povećava preko noći, a rijetko korištene česme mogu sadržavati veće količine bakterija.

„Tokom prvih 12 sati nema dovoljno ‘hrane’ da bi se bakterije značajno razmnožile“, rekao je Tetro. „Nakon toga, uslovi za njihov rast postaju povoljniji.“

Drugim riječima, voda od prethodne večeri vjerovatno je bezbjedna za piće. Međutim, ako je stajala cijeli dan, bolje je natočiti novu, jer postoji rizik od gastrointestinalnih problema.

„Voda stara jedan dan postaje pogodno okruženje za razvoj mikroorganizama“, upozorio je Tetro.

Dijeljenje vode s drugima dodatno povećava rizik.

„Kada pijete direktno iz boce ili čaše, bakterije iz usta prelaze u tečnost i mogu se razmnožavati“, rekla je Smit. „Zato je bolje popiti vodu odmah nego je ostavljati za kasnije, naročito ako je dijelite s nekim.“

Korišćenje flaširane vode može donekle produžiti rok, jer je dizajnirana da sporije razvija bakterije.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da je u svakom slučaju bolje popiti i stariju vodu nego ostati dehidriran.

„Ako vam je to jedina opcija, bolje je piti nego ne piti uopšte“, zaključila je Smit.