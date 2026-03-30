Rubio konačno otkrio sve ciljeve američkog rata u Iranu

Istakao je da se zacrtani vojni ciljevi ostvaruju „ispred roka“ te da bi cjelokupna operacija trebalo da bude završena u roku od nekoliko sedmica, a ne mjeseci.

Odgovarajući na pitanja voditelja Džordža Stefanopulosa, Rubio je jasno i nedvosmisleno definisao šta Sjedinjene Američke Države žele postići ovom intervencijom:

-uništenje iranskog ratnog vazduhoplovstva;

-uništenje iranske mornarice;

-značajno smanjenje kapaciteta za lansiranje projektila te uništenje vojne industrije (fabrika za proizvodnju projektila i dronova), kako Iran u budućnosti ne bi predstavljao prijetnju.

„Ovo sve radimo kako se ne bi mogli sakriti iza ovoga, s ciljem sticanja nuklearnog oružja“, izjavio je Rubio, dodajući da bi za dvije godine, bez ove intervencije, Iran posjedovao hiljade novih projektila, što je za Vašington predstavljalo „neprihvatljiv rizik“.

Kontrola Hormuškog moreuza i sudbina iranske nafte

Komentarišući najave predsjednika Donalda Trampa o potencijalnom preuzimanju iranske nafte na ostrvu Hark, Rubio nije želio ulaziti u vojne taktike. Ipak, oštro je odgovorio na prijetnje Teherana da će uvesti sistem naplate i kontrolisati prolazak kroz strateški važni Hormuški moreuz.

„To se nikada neće dozvoliti. Ostatak svijeta bi trebalo da obrati pažnju na to, jer oni tamo imaju mnogo više na kocki nego mi“, upozorio je američki državni sekretar.

Stefanopulos je podsjetio i na Trampovu objavu u kojoj prijeti potpunim uništenjem iranskih elektrana, naftnih bušotina i postrojenja za desalinizaciju, ukoliko diplomatski napori propadnu. Rubio je odgovorio da „Ministarstvo rata“ priprema različite opcije za predsjednika u slučaju takvih scenarija.

Tajni pregovori i „unutrašnji raskoli“ u Teheranu

Posebno interesantan dio intervjua odnosio se na Trampovu tvrdnju da SAD trenutno pregovaraju s „novim i razumnijim režimom u Iranu“. Iako je odbio imenovati s kim tačno Vašington komunicira kako te osobe ne bi doveo u opasnost, Rubio je potvrdio postojanje tajnih kanala.

„Postoje ljudi tamo koji nam privatno govore prave stvari i spremni su krenuti u drugom pravcu. U Iranu su trenutno prisutni unutrašnji raskoli. Testiraćemo da li su to ljudi koji će na kraju biti glavni i imaju li moć da isporuče rezultate“, pojasnio je Rubio.

Dodao je kako SAD uvijek preferiraju diplomatiju, ali je trenutno iransko vjersko rukovodstvo nazvao „vjerskim fanaticima“ i „ludacima“ koji imaju apokaliptičnu viziju budućnosti, zbog čega im se, kako tvrdi, nikada ne smije dozvoliti posjedovanje nuklearnog oružja.